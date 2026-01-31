El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fue enfático en afirmar que no habrá un apagón en el Caribe colombiano, gracias a las medidas regulatorias adoptadas por el Gobierno nacional.

Explicó que tanto el Ministerio de Minas y Energía como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) han implementado acciones para garantizar la continuidad del servicio.

Sobre Air-e

De igual manera, recordó que la intervención de la empresa Air-e fue clave para evitar una crisis energética en la región Caribe. Indicó que el Gobierno continuará tomando las decisiones necesarias para asegurar la prestación del servicio público de energía.

“Si el Gobierno no hubiera tomado la decisión de intervenir, a petición de los dueños de Air-e, el año pasado, hoy tres departamentos del Caribe ya estarían apagados”, sostuvo.

Palma confirmó que fue designada como agente interventora en encargo Tania Peñaranda, funcionaria de la misma compañía Air-e, a quien le deseó éxito en una labor que calificó como compleja.

“Espero conversar con ella en los próximos días para seguir articulando esfuerzos”, afirmó.

Reiteró que la prioridad del Gobierno es cumplir con su obligación de garantizar el servicio público de energía para el pueblo caribeño.