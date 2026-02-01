Un frente frío de gran extensión avanza por distintos países del continente, generando cambios bruscos en las condiciones climáticas. El sistema ha provocado lluvias persistentes, vientos fuertes y un descenso notable de las temperaturas, afectando tanto a zonas templadas como tropicales.

Leer más: Paso de frentes fríos de Norteamérica, la causa de fuertes precipitaciones en el Caribe colombiano

Este tipo de fenómeno ocurre cuando una masa de aire frío se desplaza y choca con aire cálido, obligándolo a ascender. Ese proceso favorece la formación de nubosidad densa, tormentas eléctricas y precipitaciones intensas, especialmente en regiones donde la humedad es elevada.

Impacto regional y alertas meteorológicas

Autoridades meteorológicas han emitido alertas preventivas ante el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y afectaciones en la movilidad. Sectores como el transporte, la agricultura y el suministro eléctrico han registrado impactos debido a la combinación de lluvias continuas y fuertes ráfagas de viento.

Le puede interesar: En Córdoba mantienen monitoreo por emergencia ocasionada por las fuertes lluvias

Aunque los frentes fríos son fenómenos habituales en determinadas épocas del año, expertos advierten que su intensidad puede verse amplificada por patrones atmosféricos más complejos, lo que aumenta su impacto en zonas vulnerables.

Así está afectando el frente frío a Colombia

En Colombia, el avance del frente frío está interactuando con sistemas de inestabilidad y altos niveles de humedad en el Caribe, lo que ha derivado en lluvias intensas en los últimos días. Departamentos como Atlántico, Magdalena, La Guajira y Córdoba han reportado precipitaciones constantes, con alertas por posibles inundaciones y afectaciones en zonas urbanas y rurales.

Lea además: Activan plan de atención de emergencias en Montería por inundaciones en 4 corregimientos

Las lluvias han generado complicaciones en la movilidad, aumento de emergencias por caída de árboles y anegaciones en varios municipios, mientras los organismos de gestión del riesgo mantienen monitoreo permanente de las condiciones climáticas.

Barranquilla bajo lluvias persistentes

En Barranquilla, las precipitaciones asociadas al frente frío han caído con fuerza, acompañadas de tormentas eléctricas en distintos momentos del día. Estas condiciones han afectado la circulación vehicular y han generado acumulaciones de agua en vías principales y sectores con drenajes limitados.

Las autoridades locales han recomendado a la ciudadanía extremar precauciones, evitar transitar por zonas inundadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales, ante la posibilidad de que las lluvias continúen en las próximas horas.

Le puede interesar: ¡Saque el paraguas!: las lluvias se extenderán hasta el miércoles en el Caribe colombiano

¿Qué se espera en los próximos días?

De acuerdo con los pronósticos, el frente frío continuará su desplazamiento, lo que permitirá una mejora gradual del clima en algunas regiones, mientras que en otras persistirán las lluvias y las temperaturas por debajo de lo habitual. El episodio vuelve a subrayar la importancia de la prevención y la atención temprana frente a fenómenos meteorológicos que pueden tener un impacto significativo en la vida cotidiana.