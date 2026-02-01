El gobierno departamental de Córdoba, a través de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, atiende la situación de emergencia generada por las lluvias desde la madrugada de este domingo 1° de febrero.

De acuerdo con el Informe Hidrometeorológico del Ideam N.º 031 del 31 de enero de 2026, está activada la alerta hidrológica roja para la cuenca del río San Jorge, debido al incremento en sus niveles y afluentes, especialmente en las zonas alta y baja.

Este escenario representa riesgo debido al incremento de probabilidad de crecientes súbitas que pueden impactar a los centros poblados de los municipios de Puerto Libertador, donde ya está activo un Puesto de Mando Unificado, además de Montelíbano, San José de Uré, La Apartada, Buenavista y Ayapel. El Ideam recomienda principal atención en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano por crecientes súbitas en los ríos San Pedro y Uré e igualmente en las quebradas La Manuela y Marrojo.

Mientras que en Ayapel y la zona baja de la cuenca persisten niveles altos en los sistemas de caños y ciénagas, agravados por el ingreso de aguas del río Cauca a través del boquete en Cara e’ gato y Los Arrastres.

Las administraciones municipales ya informaron que las precipitaciones, aunque de intensidad moderada, han sido persistentes, lo que ha generado acumulación de agua, crecientes súbitas e inundaciones en sectores rurales y urbanos de varios municipios de Córdoba, situación que también se presenta en otros puntos de la región Caribe.

Cortesía

A través de su cuenta de X, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara informó que desde la madrugada de hoy actúan en coordinación permanente con las alcaldías municipales y los organismos de gestión del riesgo. Además, que se refirió a la alerta naranja hidrometeorológica emita por el IDEAM en el río Sinú por aumento del nivel en la cuenca alta.

“Agradecemos a los alcaldes y equipos municipales por el reporte oportuno de la situación a la Dirección de Gestión del riesgo departamental. Seguimos articulados con cada municipio, agradezco también los reportes enviados por la misma comunidad. Nuestra prioridad es cuidar a la gente cordobesa”, expresó el mandatario departamental.

Una de las recomendaciones para las autoridades locales es mantener vigilancia constante sobre los niveles de los ríos San Jorge, San Pedro y Uré, especialmente en zonas ribereñas y de alta vulnerabilidad.