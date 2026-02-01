En un contundente golpe contra el narcotráfico trasnacional, la Policía Nacional logró la captura de Lorenzo Dei Meneghetti, conocido con el alias de Lorenzo, señalado como cabecilla de una alianza tripartita de mafias italianas, albanesas y tunecinas, dedicada al envío de drogas hacia Europa.

El operativo se desarrolló en el municipio de Ciénaga, en el departamento del Magdalena, y fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Nacional, autoridades italianas e Interpol, según lo confirmó el director de la institución, general William Rincón.

De acuerdo con la información oficial, alias Lorenzo figuraba en la lista de los más buscados en Italia, convirtiéndose en un objetivo de alto valor para las autoridades internacionales.

El capturado mantenía vínculos directos con estructuras criminales de Italia, Albania y Túnez, siendo uno de los principales articuladores del narcotráfico entre Latinoamérica y el continente europeo.

Las autoridades señalaron que esta captura desarticula rutas internacionales clave, corta conexiones de alto nivel y debilita de manera significativa las redes criminales dedicadas al envío de cocaína y otras sustancias ilícitas hacia Europa.

Con este resultado, Colombia reafirma su compromiso y liderazgo regional en la lucha contra el crimen organizado, demostrando que la cooperación internacional es una herramienta decisiva para enfrentar las estructuras criminales que amenazan la seguridad, la estabilidad y la convivencia en Latinoamérica.