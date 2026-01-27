Unidades de la Armada de Colombia con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se incautaron de aproximadamente dos toneladas de clorhidrato de cocaína que eran transportadas a bordo de un buque mercante tenía como destino el puerto de Algeciras en España.

De acuerdo con el reporte entregado por la Armada Nacional, la exitosa operación conjunta que tuvo una duración de más de 18 horas a más de 60 millas náuticas al norte de Santa Marta, fue posible gracias a la oportuna información de Inteligencia Naval que dio cuenta de la posible contaminación de un buque mercante que había zarpado desde Cartagena (Bolívar) y que tenía como destino un puerto internacional en Algeciras - España.

Ante esta alerta fueron activados todos los protocolos para proteger a la tripulación del mercante víctima de la contaminación, mientras que una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Santa Marta inspeccionó la embarcación de alto bordo y detectó en uno de sus contenedores 81 bultos con la sustancia ilícita que pertenecería a una organización de crimen transnacional.

El material incautado fue transportado hasta el muelle de la Estación de Guardacostas de Santa Marta para ser puesto a disposición de la Unidad Básica de Investigación Criminal Regional Antinarcóticos No.8 de la Policía Nacional, que determinó que se trataba de aproximadamente dos toneladas de clorhidrato de cocaína avaluadas en cerca de 200 millones de dólares, valor comercial en el mercado ilegal del continente europeo.