Continúa la oleada criminal en Galapa, municipio perteneciente al área metropolitana de Barranquilla que en la última semana ha registrado una cadena de atentados sicariales con múltiples personas heridas y al menos dos víctimas fatales.

El hecho más reciente fue reportado en las últimas horas por la Policía Metropolitana de Barranquilla y correspondió al hallazgo de un cadáver en un sector enmontado de Mundo Feliz.

De acuerdo con la autoridad, personas que transitaban por el sector alertaron a policías hacia las 10:30 de la mañana de este lunes 26 de enero sobre el cuerpo sin vida de un hombre, con impactos de bala y que junto a este había un mensaje escrito a mano en una hoja de papel: “Todos los que estén trabajando con Toño son objetivo militar”.

Tras una inspección en la escena, según las autoridades, se determinó que la víctima respondía al nombre de Kleinner Orlando Echeverría Quintero, conocido con el alias de ‘Quinquillero’ y presuntamente pertenecía al grupo delincuencial ‘los Costeños’.

Los investigadores también confirmaron a través de registros del Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, que Echeverría Quintero tenía anotaciones judiciales por concierto para delinquir, fuga de presos, extorsión, secuestro, hurto calificado y porte ilegal de arma de fuego.

Las investigaciones de las autoridades apuntarían a que este nuevo homicidio de Galapa estaría conectado con las disputas entre las estructuras criminales locales que tratan de dominar la venta de estupefaciente y otras rentas ilícitas.

Es importante mencionar que el municipio de Galapa hoy pasa por una oleada de violencia que ha dejado varios muertos y heridos.

El pasado miércoles una violenta acción sicarial en el barrio Mundo Feliz dejó a un joven de 20 años y a su madre, de 45, al borde de la muerte, luego de ser atacados a bala en plena calle.

Iván Marrugo Cuello, conocido con el alias de ‘Messi’, y su madre, Cecilia Rosa Cuello Gaviria, dialogaban tranquilamente. De manera sorpresiva, un hombre que se movilizaba a pie se acercó y disparó contra ambos, desatando el caos en el barrio. Los permanecen internados en la Clínica Reina Catalina de Baranoa.

El viernes 23 de enero, en el sector de Tres de Mayo, fue asesinado el expolicía baranoero Víctor Hugo Acosta Mercado, quien, según sus familiares, trabajaba en el grupo de vigilancia de Jorge Luis Alfonso López, hijo de la desaparecida empresaria del chance Enilse López.

Y esa misma noche de viernes, en el mismo barrio Mundo Feliz fue acribillado delante de su pareja Juan Carlos Barros Padilla, de 27 años, conocido con el alias de ‘Cachama’.

Las primeras hipótesis apuntaron a que el homicidio estaría relacionado con una disputa por el control de la venta de estupefacientes entre estructuras delincuenciales que delinquen en la zona, específicamente entre los grupos ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’. Las autoridades investigan la posible participación de integrantes de este último grupo.