En horas de la tarde del lunes 26 de enero se perpetró un atentado sicarial en el barrio El Bosque, localidad Suroccidente de Barranquilla, mismo que dejó como saldo un joven muerto.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Anthony de Jesús Farías Pérez, de 19 años de edad.

Según el informe suministrado por la Policía, a eso de las 6:30 p. m., el joven Anthony estaba sentado en la entrada de la casa de su pareja sentimental, ubicada en la carrera 8 con calle 60.

Mientras Farías conversaba plácidamente con su novia, sorpresivamente, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta marca boxer color negra e interceptaron al joven. El parrillero, con arma de fuego en mano, le propinó cuatro violentos disparos, cortando abruptamente la charla amena que sostenía con la joven.

Tras el ataque, los agresores emprendieron la huida con rumbo desconocido, mientras que el joven era auxiliado y trasladado hasta el Paso El Bosque, donde fallece por la gravedad de las heridas.

Los médicos de turno informaron que el occiso registraba cuatro mortales heridas: tres en la cabeza y uno más en el tórax.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó en el mismo reporte que la víctima no registraba anotaciones judiciales en el SPOA. Asimismo, designó un equipo de investigadores de la SIJÍN para esclarecer los móviles del homicidio y lograr la captura de los agresores.