Mediante labores de patrullaje, control e inteligencia, la Policía Metropolitana de Barranquilla logró la captura de alias Colado, uno de los presuntos criminales que figuraba en el cartel de los más buscados de la ciudad y quien es acusado de la comisión de varios delitos.

Según la Mebar, el operativo se adelantaba en el barrio Carrizal, localidad Metropolitana, cuando uniformados observaron a un ciudadano que, al notar la presencia policial, adoptó una actitud sospechosa e intentó evadir el control, sin embargo, la rápida reacción de las autoridades frustró su escape.

El ‘Colado’, a quien se le halló un arma de fuego tipo revólver con cartuchos calibre 22, presenta cuatro anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto. Además, la Policía lo señala como el principal responsable de un homicidio ocurrido el 1 de mayo de 2025 en el barrio Siete de Abril, “hecho que actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades competentes”.

De acuerdo con la información recopilada por la Policía, ‘Colado’ haría parte presuntamente del grupo delincuencial ‘Los Costeños’, estructura criminal dedicada a la comisión de homicidios y otros delitos de alto impacto en Barranquilla y su área metropolitana.

“Con este resultado reafirmamos nuestro compromiso en la lucha frontal contra el homicidio. Continuaremos desplegando todas nuestras capacidades investigativas y operativas para capturar a los responsables de estos hechos y garantizar justicia a las víctimas y tranquilidad a la ciudadanía”, sostuvo el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente.