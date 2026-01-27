Triple A recibiría aval para uso gratuito de infraestructura por 20 años

A un debate de ser aprobado se encuentra un proyecto de acuerdo presentado por el Distrito de Barranquilla con el objetivo de ceder de forma gratuita, por un periodo de 20 años, el uso de la infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo a la empresa Triple A.

La iniciativa, que ya recibió el aval de la Comisión Segunda Presupuesto y Asuntos Fiscales del Concejo de Barranquilla, contempla que dicha cesión entre en vigencia tras la finalización del actual contrato de concesión, que se extiende hasta octubre de 2033.

Margine Cedeño, secretaria Jurídica del Distrito de Barranquilla, aseguró que este aporte bajo condición tiene el propósito de robustecer a la compañía para que se garantice una mejor prestación del servicio.

“Uno de los propósitos que tiene la administración con hacer esta entrega es fortalecer a la empresa Triple A. La idea es darle más músculo financiero, que tenga más credibilidad ante la banca y el sistema financiero, para que a largo plazo pueda robustecer su operatividad”, sostuvo la funcionaria distrital.

Asimismo, indicó que, si bien la figura se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico, no existe claridad frente al vehículo para hacerla efectiva. Por tal razón, desde el Distrito se han solicitado las autorizaciones pertinentes al cabildo distrital para avanzar en un estudio que permita definir un instrumento jurídico para este fin.

“La Triple A es una empresa mixta, donde el Distrito tiene –de manera directa– un 14,50 % de la participación accionaria y, de manera indirecta, a través de la empresa Kyena, tiene un 55 %, que nos da un poco más de 68 % de participación”, anotó.

A su turno, Emelith Barraza, secretaria de Hacienda del Distrito, indicó que esta solicitud no se ha proyectado solamente para la prestación de un buen servicio en Barranquilla, sino también que sea óptimo desde lo económico y financiero.

“Son servicios domiciliarios que utilizamos los barranquilleros a diario. Triple A es una empresa que lleva felicidad y comodidad a los hogares. Por eso pedimos esta autorización, para lograr la mejor prestación de los servicios. La empresa requiere inversiones anuales por cerca de $100 mil millones para una prestación óptima”, dijo.

Agregó que la empresa actualmente cuenta con deudas por el orden de $420 mil millones, que requieren ser saldadas para no afectar la operatividad en la ciudad.

“Queremos lograr una optimización de los recursos y que Triple A continúe siendo la joya de la corona en la ciudad”, anotó.

Por tal motivo, la funcionaria remarcó: “Antes de existir Triple A, Barranquilla padecía por la infelicidad de un mal servicio. Por eso necesitamos que siga cumpliendo su objeto social”.

Voces desde el Concejo

El concejal ponente José Trocha, de Cambio Radical, aseguró que la cesión de los derechos de explotación de la infraestructura se encuentra sustentada en el criterio de planeación estratégica, teniendo en cuenta que el acceso al agua corresponde a un derecho fundamental.

“Se busca generar equidad para el acceso al servicio público de agua potable a todos los barranquilleros. La prestación de todo servicio público tiene que adaptarse a las condiciones georreferenciadas que derivan la necesidad de expansión, crecimiento económico. De manera que el Distrito tendrá que seguir haciendo todas las inversiones en infraestructura para poder adaptarse al crecimiento del territorio, a la conformación productiva, al establecimiento de las empresas”, expuso durante su intervención en el debate dado en la Comisión Segunda del Concejo.

Por eso, el concejal Trocha recalcó que “este proyecto es una necesidad para los barranquilleros. Se busca garantizar la equidad en el acceso a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. La prestación de los servicios debe adaptarse y responder a las necesidades de expansión, por eso tenemos que tomar decisiones que garanticen el bienestar general”.