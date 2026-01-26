Con un manojo de ilusión, nervios y altas expectativas, inicia este lunes el primer día de clases en Soledad y otros municipios del Atlántico, así como en Barranquilla. Desde las 6:00 de la mañana, miles de estudiantes arribaron a las aulas para dar apertura al nuevo calendario escolar del 2026.

En la Institución Educativa Bicentenario de Soledad, la Secretaría de Educación fue la encargada de darle la bienvenida a padres y alumnos de esta institución. Este año, el colegio pasó a ser administrado por el municipio y amplió su cobertura de 1.500 a 2.800 estudiantes.

Carolina Correa, secretaria de esta dependencia, anunció que se inició el calendario escolar con el ingreso de estudiantes en las 33 instituciones oficiales del municipio y con una cobertura actual de 50.000, la cual se ampliaría a 53.000 luego de que culmine el proceso de matrícula.

“Desde el primer día estamos garantizando el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la articulación con el SENA y el transporte escolar. Por primera vez, desde el primer día de clases, estamos garantizando transporte escolar gratuito para los niños de nuestra zona rural, Cabica, que se trasladan al colegio Josefa Donado”, informó la funcionaria.

El colegio Bicentenario de Soledad inicia este 2026 con cambios que trazan una serie de desafíos para la institución, las cuales son el cambio de rector y el traslado de estudiantes de un colegio aledaño.

Este nuevo panorama generó una serie de preocupaciones en los padres de familias, quienes consideran que el colegio no va a dar abasto para la nueva cantidad de alumnos que albergará.

Sin embargo, la secretaria fue enfática en que todos tienen su salón y cupo asegurado.

“Todos los niños tienen garantizado su cupo y su salón. La planta docente que excedía en una institución fue trasladada al Bicentenario, y estamos trabajando para garantizar una educación de calidad y gratuita para todos los niños de Soledad que lo necesiten”, explicó.

Por otra parte, la secretaria indicó que, por primera vez, se implementa transporte escolar gratuito desde el primer día para estudiantes de la zona rural de Cabica, beneficiando a cerca de 160 jóvenes y contribuyendo a reducir la deserción escolar.

Asimismo, anotó que la cobertura del PAE se amplió al 88 %, priorizando la primera infancia.

“Cabica sí cuenta con vía de acceso. Estamos garantizando que todos los jóvenes de bachillerato que deben trasladarse al Josefa Donado tengan transporte desde hoy y hasta el último día de clases. Antes venían a pie, en burro, a caballo o en moto. La alcaldesa, preocupada por esta situación, tomó la decisión de garantizar el transporte escolar desde el primer día, al igual que el PAE. Estas estrategias son fundamentales para evitar la deserción y asegurar la continuidad académica”, detalló.

Propósitos educativos de Soledad

De acuerdo con Correa, entre las metas para 2026 que tiene la dependencia se destacan el fortalecimiento de las pruebas Saber, la formación docente, la entrega de tabletas a estudiantes de décimo grado y la mejora de la infraestructura educativa.

Y puso de presente que, de la mano con el Ministerio de Educación, se están gestionando proyectos para nueva infraestructura educativa. Y mencionó que también realizarán inversión en adecuación de instituciones, tal como la que se hizo en el colegio Juan Manuel Santos, en donde se inauguró una segundo sede.