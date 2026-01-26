La Personería de Barranquilla negó haber participado en la diligencia adelantada el 23 de enero para recuperar el predio Villa Laurita, ubicado en zona rural de Malambo, Atlántico, y vinculado a alias Portafolio, tras señalamientos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En un pronunciamiento oficial, la Personería de Barranquilla afirmó que carece de jurisdicción en el municipio de Malambo, por lo que no tiene competencia para intervenir en procedimientos administrativos o judiciales realizados fuera del Distrito.

La entidad señaló que, por esa razón, desconoce los detalles operativos y las circunstancias específicas que rodearon la diligencia de recuperación del predio Villa Laurita, mencionadas por la SAE tras el operativo fallido.

Abogado señalado no tenía vínculo contractual vigente

Uno de los puntos centrales de la controversia fue la presunta intervención de un abogado, identificado por la SAE como contratista de la Personería, quien habría representado a los ocupantes del predio e impedido el avance del procedimiento durante varias horas.

Frente a esto, la Personería aclaró que los abogados vinculados por prestación de servicios no trabajan de manera exclusiva y ejercen su profesión de forma independiente. Además, precisó que para la fecha de los hechos no existía vínculo contractual vigente con el profesional mencionado por la SAE.

En consecuencia, indicó que cualquier actuación de esa persona habría sido ajena a la estructura administrativa y funcional del organismo distrital.

Qué pasó en la finca Villa Laurita

La diligencia cuestionada fue adelantada por la Sociedad de Activos Especiales en la finca Villa Laurita, un predio rural de 28 hectáreas en proceso de extinción de dominio desde marzo de 2023. El inmueble está asociado a Omar Alexander Ladino, alias Portafolio, señalado como cabecilla financiero de la estructura criminal Los Costeños.

Durante el operativo, las autoridades encontraron en el lugar a familiares cercanos de Portafolio, quienes manifestaron ser población desplazada. Esto llevó a la SAE a activar el protocolo de verificación de vulnerabilidad, que suspende los desalojos mientras se determina si los ocupantes cumplen condiciones de especial protección.

Señalamientos de la SAE y escalada del conflicto

La SAE sostuvo que la diligencia no solo se aplazó por el proceso de verificación, sino también por la intervención de un supuesto contratista de la Personería, situación que, según la entidad, será puesta en conocimiento de los organismos de control para establecer si hubo obstrucción a una orden judicial.

La controversia tomó mayor dimensión luego de que el presidente Gustavo Petro publicara en la red social X un video relacionado con el caso, cuestionando públicamente una presunta protección de predios vinculados a estructuras criminales. Aunque el mensaje aludía a otro alias, se dio en el contexto del operativo en Villa Laurita.

Lo que sigue en el proceso

Con el pronunciamiento de la Personería de Barranquilla, el caso entra en una nueva fase de verificación institucional. Las autoridades deberán establecer quién representó legalmente a los ocupantes del predio, bajo qué figura actuó y si existieron irregularidades que frenaron la diligencia.

La SAE reiteró que la recuperación de Villa Laurita se retomará una vez concluya la caracterización de las personas que habitan el inmueble y se verifique el alcance de sus derechos.

Villa Laurita es considerado uno de los bienes rurales de mayor extensión vinculados a las operaciones económicas atribuidas a Los Costeños, organización criminal que, según las autoridades, ha utilizado predios urbanos y rurales para mover y legalizar recursos ilícitos.