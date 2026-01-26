Las instituciones educativas de Barranquilla y los municipios del Atlántico ya tienen todo listo para recibir a los estudiantes este lunes 26 de enero, fecha que marca el inicio del calendario académico 2026. Desde los primeros días del año, los colegios se han venido preparando para cumplir sus propósitos y afrontar los nuevos desafíos que trae este periodo lectivo.

Tal es el caso de la Institución Educativa Distrital María Inmaculada, que este año emprende una nueva etapa en su historia: a partir de este lunes ingresarán los primeros estudiantes hombres, pasando de ser un colegio femenino a uno mixto.

“Tenemos alrededor de 1.460 estudiantes, incluidos los nuevos ingresos. Actualmente seguimos avanzando en el proceso de admisión, ya que muchas personas no sabían que el colegio sería mixto a partir del año 2026 y han comenzado a realizar solicitudes. Nos complace comunicarle a la comunidad que esto representa un avance significativo, pues esta institución, con más de 60 años de trayectoria, ha tomado la decisión de convertirse en mixta a partir de este año”, expresó Ana María Enrique, rectora del colegio, a EL HERALDO.

En vísperas de iniciar las clases, la institución ya contaba con los aspectos administrativos y avanzaba en el mejoramiento de espacios físicos. Por otro lado, en Soledad, el Colegio Metropolitano de Soledad 2000, lleva desde el mes de diciembre preparándose “anímicamente, intelectualmente y corporativamente, con mucho entusiasmo y una actitud positiva, para superar los logros y éxitos alcanzados en el año 2025”, informó Jorge Torres, el rector de la institución.

El directivo señaló que las prioridades del colegio para 2026 son mantener la calidad académica y la cobertura escolar, fortalecer el compromiso y la formación de los docentes, y atender las necesidades individuales de los estudiantes mediante enfoques de inclusión y equidad.

Asimismo, expresó que buscan formar alumnos críticos y comprometidos con la realidad del país, afrontar los retos laborales derivados del aumento de los costos educativos y mitigar el impacto económico en los docentes.

Todo listo en el Atlántico

La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Educación, trabaja desde el pasado 13 de enero en el desarrollo institucional y el plan de alistamiento. De acuerdo con Maribel Castro, secretaria de Educación, el departamento está listo para atender a 106.000 estudiantes y cuenta con el 91 % de la matrícula oficial ya registrada.

Según la funcionaria, la secretaría tiene una serie de metas trazadas para este nuevo año. La principal es la calidad educativa como pilar de progreso, la cual está asociada a un plan de formación robusto que fortalezca la gestión pedagógica de los docentes en las aulas.

Este eje también incluye el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la infraestructura educativa y una “revolución tecnológica” orientada a fortalecer programas de robótica, innovación y ciencia.

Otro componente clave es el bilingüismo. “El año pasado realizamos una caracterización de nuestros maestros y directivos en cuanto al dominio de una segunda lengua, en este caso el inglés. El 2026 trae consigo una apuesta de formación organizada por nodos, de manera que los docentes, según su nivel en el Marco Común Europeo, puedan acceder a procesos que les permitan avanzar en el dominio del idioma”, explicó Castro, quien agregó que también se busca fortalecer la trayectoria educativa hacia la educación superior.

Y añadió: “Continuamos, además, trabajando en la necesidad de infraestructura educativa en el departamento, fortaleciendo especialmente la atención a la primera infancia. Allí seguimos ampliando nuestra cobertura y matrícula, con una apuesta clara por la ruralidad, para que ningún niño quede por fuera del sistema educativo”.

A nivel Distrito

Por su lado, para el inicio del calendario académico, el Distrito cuenta con una oferta institucional de más de 220 mil cupos disponibles en las 160 entidades oficiales e instituciones contratadas en las distintas localidades y por ahora se esperan unos 190.000 estudiantes que ingresen a las aulas en el arranque del año escolar este lunes 26 de enero.

Frente a la disminución de la matrícula, ya analizada en la edición de este domingo en EL HERALDO, que impacta en el país y por supuesto en Barranquilla, el Distrito “ha implementado estrategias como ‘Alcaldía al Barrio’, búsquedas activas, seguimiento al tránsito armónico e implementación de herramientas virtuales que permiten a la ciudadanía la facilidad de ingreso al sistema educativo distrital”.

En las últimas semanas se han estado realizado autoevaluaciones institucionales; elaboración del plan de estudio; estudio de planta, y la formación docente en aprendizajes fundamentales.

En esta misma línea, los equipos pedagógicos de la dependencia han acompañado a las instituciones educativas en temas prioritarios como la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura; proyecto de vida; el uso pedagógico de los resultados con análisis y orientaciones para planes de mejoramiento que disminuyan los índices de reprobación y fortalezcan las competencias, y la evaluación formativa.

La secretaria distrital de Educación, Paola Amar, señaló que el acompañamiento institucional a los docentes es “una prioridad desde el primer día de clases”, como parte de una apuesta integral que combina seguridad, condiciones pedagógicas adecuadas, infraestructura digna y bienestar para estudiantes y maestros.

“Este inicio de actividades en nuestras IED representa una oportunidad para ratificar que, en Barranquilla, el maestro es el eje del sistema educativo. Por eso, nuestro alcalde Alejandro Char nos ha pedido acompañarlos de manera permanente, escuchar sus necesidades y trabajar de forma articulada con las demás entidades del Distrito y del orden nacional”, afirmó la funcionaria.

Cortesía Este lunes, cerca de 300 mil estudiantes de B/quilla y municipios regresan a las aulas

Retos en Barranquilla

La Administración distrital indicó que los retos para el año académico 2026 están enfocados en seguir fortaleciendo la calidad educativa. Para ello, la Secretaría de Educación definió una ruta estratégica basada en tres ejes: bilingüismo, transformación digital y sostenibilidad.

De manera complementaria, han trazado metas orientadas a garantizar un regreso a clases con mayor cobertura, permanencia, calidad e inclusión para todos los estudiantes.

En primer lugar, una de las metas principales es asegurar la atención educativa de los estudiantes matriculados en el sistema oficial, garantizando cupos suficientes y condiciones adecuadas para el desarrollo del año escolar.

En las estrategias de permanencia escolar, el Distrito se propone beneficiar a 9.500 estudiantes con el servicio de transporte escolar, reduciendo barreras de acceso y mitigando riesgos de deserción.

Además, informaron que otras de las principales estrategias de permanencia corresponde a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) con una meta de cobertura de más de 128.000 estudiantes beneficiados diariamente, contribuyendo a su nutrición, permanencia y mejores condiciones para el aprendizaje desde el primer día de clases.

Por otra parte, las instituciones educativas avanzan en metas enfocadas en la calidad y la inclusión, entre las que se destacan la implementación de un modelo integral de bienestar docente que articule salud mental, salud física y clima laboral en todas las instituciones; el fortalecimiento de la educación inclusiva, y el mantenimiento y ampliación de los programas de lectura y escritura desde el grado transición.

Asimismo, la dependencia notificó nuevas obras para seguir incentivando una calidad educativa en la ciudad.

“En el 2026, daremos apertura de dos nuevos colegios que nos permitirá atender la población en zonas de la ciudad que más lo necesitan y de igual manera se continuará con la ejecución de los proyectos de ampliación y se entregarán las primeras sedes en proceso de ampliación que tuvieron inicio en el 2025”, señalaron.

Finalmente, anunciaron que iniciarán adecuaciones eléctricas y de conectividad en las primeras salas de informática que serán puestas en marcha durante el primer semestre.

Y que, actualmente, consolidan una ruta educativa basada en bilingüismo, innovación pedagógica, emprendimiento y transformación digital, con participación de docentes y rectores como eje fundamental de la mejora continua de la educación pública.

Despliegan estrategias de seguridad durante el regreso a las aulas

Desde la Administración distrital se dio inicio a las Caravanas Escolares por la Vida, una iniciativa cuyo objetivo es socializar las rutas de atención y realizar campañas de prevención de hechos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.

Durante la semana de desarrollo institucional, se visitaron 70 planteles educativos priorizados, para que antes del inicio de clases los docentes recibieran la información que les permitiera crear canales de comunicación para que los entornos escolares sean seguros. “Estamos acompañando a los docentes en este retorno dando a conocer nuestra oferta institucional con las estrategias preventivas de entornos escolares seguros y enlaces comunitarios permitiéndonos apoyar el trabajo de los docentes en materia de seguridad y convivencia ciudadana”, dijo el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay.

Las Caravanas Escolares por la Vida están conformadas por funcionarios de la Secretaría Distrital de Educación, Oficina para la Seguridad y Convivencia, Policía, Ejército y Fiscalía. Desde este lunes serán los estudiantes quienes recibirán las charlas de prevención.

A su turno, el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Miguel Andrés Camelo, ratificó: “Nuestro Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia estará presente y activo en las instituciones educativas. No venimos solo a vigilar, venimos a trabajar con ustedes a través del programa ‘Abre tus Ojos’ y nuestra estrategia PAIS (Patrulla de Atención a la Infancia Segura)”, expresó.

Sugerencias médicas ante inicio de clases

Frente al comienzo de una nueva temporada de clases, el pediatra Leonardo Escobar extendió recomendaciones médicas para cuidar la salud de los niños.

Una de estas es el calzado escolar, ya que un zapato inadecuado puede causar alteraciones en la pisada, molestias y problemas posturales, mientras que uno con buen ajuste, soporte y materiales adecuados favorece la alineación del cuerpo.

Asimismo, sugirió cuidar otros factores como el peso de la mochila, la postura al sentarse, las pausas activas, el descanso y consultar a un profesional ante dolores persistentes para prevenir problemas a largo plazo.