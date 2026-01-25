En un acto previo, que marca el preámbulo del arranque este año del programa de Primera Infancia, el alcalde Alejandro Char acompañó al talento humano que recibirá a más de 30 mil beneficiarios, que ingresarán al programa este lunes 26 de enero.

Lea más: La comunidad judía, una huella de 99 años en Barranquilla

El alcalde Alejandro Char expresó: “Estamos listos para recibir este lunes 26 de enero, con amor y compromiso, a nuestros niños, niñas, madres gestantes y lactantes en las 149 Unidades de Servicio. Seguimos firmes en nuestro compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de la niñez, porque cuidar sus primeros años es cerrar brechas y sembrar un mejor futuro para todos”.

Con ese encuentro, más de 2.300 profesionales renovaron su compromiso, cargados de amor, cuidado y buena energía, para seguir trabajando por el bienestar integral de niños, niñas y mujeres gestantes de Barranquilla.

“Para nosotros la primera infancia es todo, el proceso de crecimiento de un bebé arranca desde el momento en que nace, inclusive desde que está en la barriguita de la mamá, y entonces la primera infancia tiene esa magia, y ahí es donde de verdad rompemos las brechas. Barranquilla fue de las primeras ciudades que inició con primera infancia en Colombia, hace cerca de 15 años, y hoy estamos viendo los frutos, esos pelaos que fueron formados por ustedes, alimentados por ustedes, hoy son los mejores estudiantes de Colombia”, afirmó el alcalde.

La directora del programa de Primera Infancia, Patricia Vargas, resaltó que estas jornadas permiten “fortalecer las competencias del equipo humano, mejorar los procesos de atención y garantizar estándares superiores de educación inicial y cuidado desde los primeros años de vida”.

Para este año, el programa beneficiará a 30.960 participantes, distribuidos en las siguientes modalidades: 15.675 mujeres gestantes, niños y niñas de 0 a 2 años en la modalidad Familiar, 10.625 niños y niñas de 2 a 5 años en la modalidad Institucional a través de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y 4.660 participantes adicionales mediante acciones intersectoriales y procesos de articulación comunitaria. La atención se prestará de manera integral en las cinco localidades del Distrito.

Durante esta vigencia, el Distrito fortalecerá proyectos complementarios que enriquecen el desarrollo integral de la primera infancia y promueven la inclusión, el aprendizaje y el bienestar familiar.

Uno de ellos es Inclúyete + Kids, el cual es una estrategia enfocada en la inclusión, el acompañamiento integral y el fortalecimiento de capacidades de niños y niñas en la primera infancia.

Así mismo la de Gestación y lactancia, siendo un apoyo integral a madres gestantes y lactantes, promoviendo prácticas de cuidado, alimentación saludable y bienestar.

También el denominado Toc Toc Primera Infancia, el cual es un acompañamiento lúdico, creativo y pedagógico que llega a las 5 localidades del Distrito.

Lea más: Padres sacan cuentas e idean estrategias para comprar la lista de útiles escolares

Finalmente, la Red de Padres que es la estrategia de fortalecimiento familiar que brinda orientación psicosocial, formación en pautas de crianza amorosa, corresponsabilidad y habilidades parentales, promoviendo entornos protectores y vínculos afectivos seguros y una buena salud mental en las familias.