A pocos días del inicio del calendario escolar en la mayoría de los colegios del país, la compra de útiles escolares ya comenzó a moverse con fuerza en Barranquilla, especialmente en el Centro, donde padres de familia y comerciantes coinciden en que, aunque la temporada aún no alcanza su pico máximo, sí se percibe un incremento progresivo en la demanda.

El recorrido realizado por El HERALDO en este sector de la ciudad evidencia un comportamiento cauteloso por parte de los compradores, quienes, ante un contexto económico ajustado, han optado en muchos casos por adquirir los útiles de forma gradual y priorizar los elementos considerados indispensables dentro de las listas escolares.

Para los comerciantes, la temporada avanza de manera estable, sin un aumento significativo frente al año anterior, pero con expectativas de mayor movimiento en los próximos días, cuando más instituciones educativas definan y entreguen oficialmente sus listas.

El Centro, la opción más buscada

Alex Quintero, comerciante del establecimiento Gigante del Hogar, explicó que el Centro sigue siendo el principal punto de compra por la variedad y los precios competitivos que ofrece.

“El Centro es la mejor opción, porque aquí se consigue absolutamente todo en un solo lugar. Uniformes, zapatos, cuadernos, morrales, colores, marcadores. Todo. Es como el centro comercial más grande de Barranquilla”, señaló.

Según Quintero, las ventas se mantienen en niveles similares a los del año pasado. “No han subido tanto como esperábamos, pero tampoco han estado mal. Estamos casi nivelados. Confiamos en que el movimiento aumente a medida que avance la temporada”, explicó.

El comerciante indicó que una lista escolar básica puede encontrarse desde precios accesibles, dependiendo de las marcas y preferencias del cliente, y aseguró que el objetivo es ofrecer precios justos. “Esto es un sacrificio para los padres. Tengan o no tengan, deben comprar los útiles. Por eso tratamos de no abusar y mantener precios correctos”, afirmó.

JHONY OLIVARES El Centro de Barranquilla concentra la mayor demanda de útiles escolares por su variedad y precios.

Compras medidas

Entre los padres de familia, la estrategia más común es comprar por partes. Jorge González, quien acudió al Centro para adquirir útiles, explicó que su prioridad son las libretas.

“Estoy comprando primero las libretas, que es lo más necesario. Lo demás lo voy comprando poco a poco, porque el bolsillo está apretado”, dijo, al señalar que los precios se mantienen estables dependiendo de la marca.

Una percepción similar tiene Karen Jiménez, madre de familia, quien aseguró que encontró productos de buena calidad a precios accesibles. “Compramos todo de una vez porque gracias a Dios se pudo. Bolsos, cuadernos, lápices, marcadores. Hay precios desde 900, 1.000 y 2.000 pesos, todo se ajusta al bolsillo”, comentó.

Anaís Berdugo, madre que compra útiles escolares en el Centro desde hace varios años, reconoció que algunos precios han subido, pero destacó que aún es posible encontrar opciones económicas. “Con el incremento del salario mínimo se han sentido algunos aumentos, pero aquí mantienen precios y calidad. Además, ofrecen descuentos cuando uno compra la lista completa”, explicó.

JHONY OLIVARES Entre cuadernos, lápices y mochilas, padres de familia realizan compras de manera gradual, priorizando los elementos esenciales.

Desde otros establecimientos del Centro, el panorama es similar. James Soto, encargado del área comercial de una de las papelerías del sector, aseguró que la temporada avanza con buen ritmo.

“Las ventas están muy bien. El Centro siempre es una buena opción porque aquí se puede comparar, buscar de local en local y conseguir mejores precios que en otros puntos de la ciudad”, indicó.

Soto resaltó que muchos comerciantes están ofreciendo descuentos para atraer a los compradores. “En nuestro caso tenemos un 10 % de descuento en listas escolares. Eso ayuda bastante a los padres”, señaló.

En medio de este panorama, la temporada escolar avanza de manera gradual, marcada por decisiones de compra más cuidadosas y ajustadas a las posibilidades de cada hogar. En el Centro de Barranquilla, el movimiento aún no alcanza su punto más alto, aunque comerciantes y compradores coinciden en que la demanda irá en aumento a medida que se acerque el inicio de clases.

La expectativa está puesta en las próximas semanas, cuando más instituciones educativas definan y entreguen oficialmente sus listas, lo que permitirá a las familias completar las compras pendientes. Mientras tanto, el Centro continúa consolidándose como el principal punto de abastecimiento para esta temporada, gracias a la posibilidad de comparar precios y encontrar opciones que se ajusten a distintos presupuestos.

Para muchos hogares, la organización del gasto se ha convertido en un factor clave durante esta temporada, priorizando la compra de útiles esenciales y dejando otros artículos para una etapa posterior. Asi, la compra de útiles escolares refleja un consumo más planificado, en el que la búsqueda , marcado por la búsqueda de economía y el cuidado del bolsillo.

Aunque muchos colegios públicos aún no han entregado oficialmente sus listas, comerciantes y compradores coinciden en que el movimiento irá en aumento en las próximas semanas, cuando se acerque el inicio de clases.

Mientras tanto, el Centro de Barranquilla se consolida, una vez más, como el principal punto de abastecimiento para la temporada escolar, en medio de un escenario marcado por compras responsables, búsqueda de economía y una mayor conciencia sobre la necesidad de ajustar los gastos a las posibilidades de cada familia.

Asimismo, varios padres consultados señalaron que la falta de listas definitivas en algunos colegios, especialmente del sector público, ha influido en la forma de comprar. Muchos han optado por adelantar únicamente la adquisición de cuadernos y elementos básicos, a la espera de conocer con precisión qué otros materiales serán solicitados cuando se inicien las clases.

Los comerciantes, por su parte, coinciden en que esta dinámica ha llevado a que la temporada se desarrolle de manera escalonada, con compradores que regresan varias veces al Centro conforme avanza el calendario escolar. Esta modalidad, aseguran, permite a las familias distribuir el gasto y comparar precios, mientras que para los negocios representa un flujo constante, aunque moderado, de ventas.

A medida que se acerque el inicio oficial de clases, se espera que el movimiento comercial se intensifique, especialmente cuando los colegios entreguen las listas completas. Por ahora, el panorama refleja una temporada marcada por la prudencia en el gasto de útiles escolares.

Ministerio fija límites a listas escolares

El Ministerio de Educación, mediante la Circular 002 de 2026, reiteró los lineamientos que deben cumplir las instituciones educativas en la elaboración de las listas de útiles escolares, con el fin de evitar exigencias que generen gastos innecesarios a las familias.

El documento señala que, en el caso de los colegios privados, las listas deben ser aprobadas por el Consejo Directivo y responder a criterios pedagógicos claros. Además, recomienda incluir un cronograma para el uso de los textos y útiles, de manera que no sea obligatorio adquirir todos los materiales al inicio del año escolar.

La circular también precisa que las familias son libres de adquirir útiles y uniformes en el comercio de su preferencia.

