Está claro que mercados, sectores económicos, gremios y diferentes orillas políticas ven con preocupación el incremento del 23% del salario mínimo que regirá a partir del 1 de enero de 2026, decretado por el Gobierno de Gustavo Petro.

Gremios alertan que pymes serían las más golpeadas por aumento del 23 % del salario mínimo

Según los gremios, las pymes se verán seriamente afectadas pues el valor total de un trabajador mensualmente para un empresario será de $2′975.214, teniendo en cuenta el salario mínimo, que será 2 millones de pesos, más las prestaciones sociales como salud, pensión, ARL, caja de compensación y otros factores.

Las redes sociales están inundadas de críticas y cuestionamientos hacia Petro al determinar un incremento muy por encima de la inflación y, de hecho, mucho más alto de lo que habían puesto sobre la mesa las centrales obreras, que era un 16%.

Algunos precandidatos presidenciales se han pronunciado al respecto y han cuestionado duramente la decisión del mandatario, la cual han calificado de “populismo”

“Así de difícil se ha vuelto hacer política responsable: quien advierte los riesgos queda como un insensible que no quiere que los que menos ganan vivan mejor; y quien toma decisiones irresponsables, aunque aumente la desigualdad y la pobreza, aparece como el héroe que ‘sí se atrevió’”, aseguró el precandidato y miembro de la Gran Consulta, David Luna.

Por su parte, Mauricio Cárdenas, ex ministro de Hacienda y también precandidato, aseguró que con este incremento el presidente Petro busca votos y aferrarse al poder.

“Es natural que al subir el salario mínimo y el subsidio de transporte a 2 millones de pesos, un incremento del 23%, muchas personas que viven con un salario mínimo sienten un alivio y va a generar aplausos. Y seguramente la intención de Petro es que le genere votos el año entrante. Pero la función de un líder no es esa. La función de un líder es hacerlo responsable”, comenzó diciendo en un video publicado en su cuenta de X.

Esto le costaría a una empresa cada trabajador con la subida del salario mínimo de 2026 dictada por Petro

Alertó que “Colombia no es un país que esté creciendo. La productividad no está aumentando. No existe más capacidad económica para pagar más salarios. Por el contrario, al tendero, al empleador pequeño, mediano o grande, que lo ponen a pagar ese salario, simplemente dice, mis números y mis cuentas no me dan, y acaba despidiendo. Y muchos trabajadores terminarán en la informalidad, ganando menos del salario mínimo, sin beneficios, sin prestaciones. Ese es el costo de lo que se está haciendo. Pero Gustavo Petro se ganan los aplausos, que son efímeros”.

“(Petro) está jugando con nosotros. Nos está engañando. ¿Por qué? Porque quiere quedarse en el poder y su partido quedarse en el poder. Y esto les va a dar los votos. pero nos va a generar los problemas", concluyó.

Por otro lado, Juan Fernando Cristo, quien fue ministro del Interior del Gobierno Petro y ahora es candidato, reconoció que durante los últimos tres años la fórmula del incremento había sido exitosa, pero al cuadruplicarla, “esta medida genera un riesgo enorme de crecimiento de la informalidad y el desempleo, afecta en forma grave a un sector de los pensionados a quienes se reajusta su mesada con base en la inflación y tiene un efecto grave sobre las finanzas de las familias de clase media y las micro, pequeñas y medianas empresas que generan el 80% del empleo formal en el país”.

Por último, Luis Gilberto Murillo, también ex ministro del actual Gobierno, respaldó el incremento. “Celebro la decisión del Gobierno de fortalecer el salario mínimo de los trabajadores. En un país donde millones ganan menos del mínimo, ese ingreso debe permitir vivir con dignidad. Ahora el reto es seguir dinamizando la economía: cuidar el equilibrio entre salarios reales, empresas fuertes y más empleo digno”, dijo.