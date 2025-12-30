El presidente Gustavo Petro anunció este lunes un incremento del salario mínimo del 23,7% para 2026 en el país, con lo que el salario mínimo para cada trabajador, más el auxilio de transporte, queda en $2 millones.

Es decir, el salario mínimo se establece para el año entrante en $1′746.882 y el auxilio de transporte en $253.118.

Pero a cada empresa le toca asumir pagos adicionales mensuales por cada trabajador, como los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación, además de las prestaciones sociales de las primas, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones.

Por ello, el empresario debe sumar a los $2 millones de salario de cada trabajador, los $148 mil de salud, los $210 mil de pensiones, los $121 mil de ARL y los $69 de la caja de compensación.

Es decir, cada empresa debe adicionar en total al salario los $549 mil de seguridad social.

Pero ahí no paran las cuentas: por cesantías hay que agregar $166 mil, por intereses de cesantías $20 mil, por prima de servicios $166 mil y por vacaciones $72 mil.

Así las cosas, por prestaciones sociales el empleador debe pagar $426 mil.

Por ello, el valor total de un trabajador mensualmente para un empresario será en 2026 de $2′975.214.

Pero ahí no termina la cuenta. Para la empresa, ese trabajador implicaría además:

El DANE reportó durante las discusiones precisamente del salario mínimo que hasta octubre de 2025, en comparación con 2024, el total de colombianos ocupados con ingresos de un salario mínimo cayó de 3,71 millones a 2,41 millones.

Es decir, 1,3 millones de colombianos dejaron de ganarse un salario mínimo entre enero y octubre de este año frente al mismo periodo de 2024; y 1,23 millones pasaron directamente al rango de quienes ganan menos de un mínimo.