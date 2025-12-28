Tome nota porque a partir de enero de 2026 regirán unos cambios para todos los trabajadores del país, de acuerdo con la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, consagrada en la Ley 2466 de 2025.

Nuevo horario laboral nocturno: ¿cómo impactará a empresas y trabajadores?

Como se sabe, desde el 25 de diciembre sse implementaron los nuevos recargos nocturnos que se contabilizan a partir de las 7:00 p.m. y no desde las 9:00 p.m., como estaba determinado antes de que entrara en vigencia la normativa.

El porcentaje del recargo se mantiene en 35 % sobre el valor de la hora ordinaria, y conserva su naturaleza salarial, por lo que será base para el cálculo de prestaciones sociales y aportes a seguridad social. A modo de ejemplo, si el valor de la hora es de $10.000, el recargo ascenderá a $3.500.

En diálogo con EL HERALDO, Daniel Contreras, abogado laboralista de Godoy, manifestó que este cambio tendrá un impacto directo en las empresas que operan después de las 7:00 p. m., como plantas de producción con operación continua, el sector retail, bares y restaurantes, entre otros, que deberán asumir un costo adicional en su nómina. Para los trabajadores, la modificación se traduce en un incremento en sus ingresos, al percibir un recargo que antes no existía.

“Estamos en un desmadre fiscal que va a ser muy costoso para el país”

Permisos remunerados

Además, los cambios tienen que ver también con algunos permisos remunerados a los que tendrán derecho los trabajadores a partir del próximo año. Estos los deberá otorgar el empleador siempre y cuando estén respaldados con documentación y la debida notificación a la empresa.

Estos permisos, antes de la reforma, era posible obtenerlos pero siempre y cuando se hicieran acuerdos con el empleador o si él consideraba pertinente otorgarlos. Ahora será obligación.

Así las cosas, los trabajadores podrán pedir permisos remunerados para estas ocasiones: