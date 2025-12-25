En las últimas horas, el presidente del Senado, Lidio García, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, se enfrentaron en redes sociales por las sesiones extraordinarias que el primero ha convocado para iniciar el control político al polémico decreto de la emergencia económica declarada por Gustavo Petro.

El anuncio de García de citar de manera extraordinaria a los congresistas el próximo viernes 26 de diciembre, interrumpiendo así el receso legislativo, para anunciar sesiones de control político al decreto de emergencia económica generó molestia en el Gobierno, pues el ministro Benedetti afirmó que el Congreso aún no puede iniciar el estudio de la emergencia económica.

Este jueves 25 de diciembre, el presidente del Senado volvió a pronunciarse en sus redes haciendo un llamado a respetar la autonomía e independencia del poder Legislativo.

“El Congreso no es una ‘vaca muerta’. Es una institución viva, consciente de sus deberes y responsable ante la Constitución y los ciudadanos. Defender su autonomía no bloquea reformas, protege la democracia”, señaló en su cuenta de X.

Agregó que “cuando se acusa de títeres a los demás, a veces no se hace más que proyectar la propia forma de entender el poder. Aquí no hay hilos, hay responsabilidad institucional”.

El miércoles, el senador Lidio García ya se había referido al ministro Benedetti y también al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Indicó que es falso que el Legislativo no pueda iniciar en los próximos días el control político.

“Los excongresistas que hoy ocupan las carteras del Interior y Trabajo defendieron en su momento la autonomía del Congreso; ahora, desde el Ejecutivo, buscan condicionarla. El artículo 215 de la Constitución no prohíbe convocar sesiones extraordinarias para ejercer control político mientras se espera el informe motivado. Las reacciones apresuradas de estos funcionarios generan legítimos interrogantes sobre lo que intentan evitar. El Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados. Nuestra autonomía permanece intacta”, aseveró García.