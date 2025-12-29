Empresas, gremios, sectores económicos y todos los trabajadores del país están a la expectativa del aumento del salario mínimo que regirá a partir del 1 de enero del 2026.

Expectativa en el país por el aumento del salario mínimo

Esta cifra surgirá a partir de un decreto emitido por el Gobierno de Gustavo Petro luego de que gremios, centrales obreras y el Ejecutivo se sentaran desde las primeras semanas de diciembre sin lograr un acuerdo frente a la cifra, ya que la distancia entre las propuestas fue amplia.

Los primeros se inclinaban por 7,21 %, mientras que los segundos a un 16 %. En medio de la incertidumbre, algunos sectores del país especulan que podría ser hasta del 19 %. Sin embargo, se pudo conocer un borrador del decreto que tendría preparado el Ministerio de Trabajo y que incluye un aumento en el salario mínimo de 23 %.

En medio de la incertidumbre, el presidente Gustavo Petro anunció en la mañana de este lunes 29 de diciembre que en alocución presidencial, la cual está prevista para las 7:00 p.m., revelará lo que él llama “salario vital”.

🔴 Esta noche, en alocución presidencial, el Presidente @PetroGustavo dará a conocer a los colombianos y colombianas el 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐕𝐢𝐭𝐚𝐥 para 2026.



Conéctate a las 7:00 p.m. a través de todos los canales y por nuestras redes sociales. pic.twitter.com/Q9pYv7uIZ1 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 29, 2025

En su momento, el presidente Petro afirmó que este rubro “es necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias”.

Desde enero de 2026, los trabajadores podrán tener cuatro permisos remunerados: estos son

“¿Cuál es la canasta mínima vital de una familia? ¿Cuánta gente trabaja, en promedio, en la familia? Esos datos están, eso se aplica y nos da el salario mínimo que vamos a decretar”, explicó el presidente.

¿En cuánto podría quedar el salario mínimo?

Si sube un 23%, como está previsto en borradores de decreto(de acuerdo con Portafolio), el salario mínimo sería $1.750.905, teniendo en cuenta que para este año es de $1.423.500, el cual quedó fijado tra un aumento del 9,5% que decretó el presidente Petro en diciembre de 2024.

En cuanto al auxilio de transporte se prevé que aumente igual que para 2025, es decir unos 200 mil pesos con lo cual el total aproximado con auxilio será $1.950.905.