El Gobierno anunció este lunes un aumento sin precedentes del 23,7 % del salario mínimo, que fue fijado para 2026 en dos millones de pesos incluido el subsidio de transporte, informó el presidente Gustavo Petro.

El mandatario dijo en una alocución: “pasamos a un salario mínimo vital familiar de 1.746.882 pesos ”, lo que supone un incremento del 22,7 %, a lo que se suman cerca de 250.000 pesos (unos 67 dólares) de subsidio de transporte, lo que da dos millones de pesos.

“Con estas medidas pensamos disminuir desigualdad”, manifestó el presidente, quien reconoció que “habrá una presión sobre los precios”, pero señaló que, según un economista italiano, “la inflación es una lucha por la democratización de la riqueza”.

Tras este ajuste salarial, son varios servicios y tarifas en Colombia que obligatoriamente aumentarán de precio al estar ligadas con la nómima que devengan los trabajadores.

Entre los servicios, que podrían aumentar a 70, están: las cuotas moderadoras, servicios notariales, aportes a la seguridad social, algunos arriendos de espacios no residenciale, vivienda de Interés Social (VIS), matrículas educativas en colegios y universidades y servicios domésticos.

Uno de los más sensibles se presenta en el sistema de salud, donde las cuotas moderadoras que deben cancelar los afiliados a las EPS subirán de manera proporcional al nuevo piso salarial.

En el caso de los cotizantes que perciben menos de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), la cuota moderadora se elevará de $4.700 a $6.800. Para quienes se ubican en el rango de ingresos entre dos y cinco SMMLV —clasificados en la categoría B— el valor pasará de $19.200 a $26.900.

Entre tanto, los afiliados con ingresos superiores a cinco salarios mínimos, correspondientes a la categoría C, deberán asumir un aumento que lleva la cuota de $50.300 a $70.900.