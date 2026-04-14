Preparar pan casero relleno es más sencillo de lo que parece y no necesita ser experto en cocina.

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Con ingredientes que tiene en la casa y unos pocos pasos, puede lograr una comida completa, deliciosa y perfecta para cualquier momento del día y sorprender a los suyos. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

2 tazas de harina de trigo

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de levadura seca

3/4 taza de agua tibia

1 cucharada de aceite de oliva

Para la salsa

1/2 pepino rallado y escurrido

1 diente de ajo rallado

1 cucharada de zumo de limón

1 cucharada de aceite de oliva

1/2 taza de yogur sin azúcar

Sal y pimienta al gusto

Relleno:

1 filete de pechuga dorado (puede cambiarlo por otra proteína o dejarlo sin ella)

Lechuga

1/2 cebolla morada en tiras

Tomate

Pepino en rodajas

Pexels Pita de pollo, muy deliciosa.

Preparación:

Active la levadura mezclando agua tibia con levadura y azúcar, y deja reposar entre 5 y 10 minutos hasta que se forme espuma.

Luego, incorpore la harina, la sal y el aceite. Mezcle bien y amase durante unos 5 a 8 minutos hasta obtener una masa suave y manejable.

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Cubra la masa y déjala reposar durante 30 minutos. No es necesario que duplique su tamaño, solo que esté más esponjosa.

Una vez lista, divida la masa en pequeñas bolitas y estíralas en forma circular, procurando que queden delgadas.

Cocine cada pieza en una sartén bien caliente, sin aceite, durante 2 a 3 minutos por cada lado. Notará que se inflan ligeramente, señal de que están listas.

Mientras el pan reposa, puede preparar el aderezo mezclando todos los ingredientes hasta lograr una textura homogénea.

Para el relleno, utilice pollo cocido, tomate picado, pepino y cebolla morada para aportar frescura y sabor. Para servir, coloque sobre el pan una cantidad generosa de aderezo, añade el pollo y los vegetales. Finalice con más aderezo y un toque de cilantro al gusto. ¡Buen provecho!