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Por:  Redacción SEO

Preparar pan casero relleno es más sencillo de lo que parece y no necesita ser experto en cocina.

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Con ingredientes que tiene en la casa y unos pocos pasos, puede lograr una comida completa, deliciosa y perfecta para cualquier momento del día y sorprender a los suyos. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

  • 2 tazas de harina de trigo
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 cucharadita de levadura seca
  • 3/4 taza de agua tibia
  • 1 cucharada de aceite de oliva

Para la salsa

  • 1/2 pepino rallado y escurrido
  • 1 diente de ajo rallado
  • 1 cucharada de zumo de limón
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1/2 taza de yogur sin azúcar
  • Sal y pimienta al gusto

Relleno:

  • 1 filete de pechuga dorado (puede cambiarlo por otra proteína o dejarlo sin ella)
  • Lechuga
  • 1/2 cebolla morada en tiras
  • Tomate
  • Pepino en rodajas
PexelsPita de pollo, muy deliciosa.

Preparación:

Active la levadura mezclando agua tibia con levadura y azúcar, y deja reposar entre 5 y 10 minutos hasta que se forme espuma.

Luego, incorpore la harina, la sal y el aceite. Mezcle bien y amase durante unos 5 a 8 minutos hasta obtener una masa suave y manejable.

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Cubra la masa y déjala reposar durante 30 minutos. No es necesario que duplique su tamaño, solo que esté más esponjosa.

Una vez lista, divida la masa en pequeñas bolitas y estíralas en forma circular, procurando que queden delgadas.

Cocine cada pieza en una sartén bien caliente, sin aceite, durante 2 a 3 minutos por cada lado. Notará que se inflan ligeramente, señal de que están listas.

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Mientras el pan reposa, puede preparar el aderezo mezclando todos los ingredientes hasta lograr una textura homogénea.

Para el relleno, utilice pollo cocido, tomate picado, pepino y cebolla morada para aportar frescura y sabor. Para servir, coloque sobre el pan una cantidad generosa de aderezo, añade el pollo y los vegetales. Finalice con más aderezo y un toque de cilantro al gusto. ¡Buen provecho!