El periodo de Cuaresma, una de las etapas más importantes del calendario litúrgico católico, marca un tiempo de reflexión y preparación espiritual para la Semana Santa. Durante estos 40 días —que comienzan con el Miércoles de Ceniza— los fieles adoptan prácticas como el ayuno y la abstinencia.

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De acuerdo con la tradición católica, el ayuno consiste en reducir la ingesta de alimentos, permitiendo generalmente una comida fuerte al día; sin embargo, algunos lo acompañan con dos alimentos ligeros en mañana y noche.

Históricamente, estas prácticas tienen su origen en la conmemoración de los 40 días que, según la Biblia, Jesucristo pasó en el desierto en ayuno y oración.

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La Conferencia Episcopal Española indica que el ayuno se debe realizar en fechas como el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, y que rige en personas entre los 18 y 59 años.

Además del ayuno, la abstinencia de carne es otra de las normas más conocidas. Esta se observa especialmente los viernes de Cuaresma, así como en fechas clave de la Semana Santa. Sin embargo, no todas las carnes están prohibidas, es por ello que muchos feligreses se confunden al momento de elegir sus alimentos.

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¿Se puede comer pollo en Cuaresma?

Una de las preguntas más comunes es si el pollo está permitido durante este periodo. Según diversas la tradición católica, la abstinencia aplica principalmente a las carnes rojas como res, cerdo o cordero. En ese sentido, el consumo de pollo, pavo, pescado y mariscos sí estaría permitido.

Pero más que una simple regla alimenticia, la Cuaresma busca promover una transformación espiritual, la reflexión y la oración.