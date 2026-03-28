Barranquilla se prepara para vivir una nueva edición de Sabor Bajero, el festival gastronómico y cultural que llega a su versión número 17 este 29 de marzo, Domingo de Ramos. El evento, que tendrá lugar en Barrio Abajo, ofrecerá una experiencia que resalta la tradición culinaria del Caribe en el marco de la Semana Santa.

Más de 30 matronas serán protagonistas con una variada oferta de platos típicos y dulces tradicionales, fortaleciendo el valor de la cocina ancestral y promoviendo el emprendimiento local. Además, emprendedores beneficiarios del Plan Semilla otorgado por la Alcaldía de Barranquilla participarán en esta nueva edición con sus propuestas de negocio.

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Esta estrategia gestionada por la Alcaldía de Barranquilla en articulación con Alianza Team, se ha consolidado como una plataforma de desarrollo social, apoyando especialmente a mujeres emprendedoras que han recibido formación en gastronomía y habilidades empresariales para transformar sus vidas y preservar las tradiciones culturales.

Además de la oferta gastronómica, los asistentes podrán disfrutar de una agenda cultural con muestras artísticas y recorridos por el Museo a Cielo Abierto en la Vía 40, convirtiendo esta jornada en una celebración integral de identidad, historia y sabor.