El Mundial 2026 impulsará a miles de hinchas de la selección Colombia a vivir una experiencia de viaje inolvidable. México será escenario de los dos primeros partidos del combinado tricolor en la fase de grupos, una oportunidad perfecta para combinar fútbol, turismo, gastronomía y cultura en dos de las ciudades más vibrantes del país: Ciudad de México y Guadalajara.

Con el calendario definido, los aficionados colombianos ya comienzan a planear una travesía que promete emociones dentro y fuera del estadio. Según recomendaciones de Civitatis, diseñar una ruta organizada permitirá aprovechar cada destino y sumergirse en el ambiente mundialista mientras se descubren algunos de los lugares más icónicos de México.

La primera parada: Ciudad de México

La capital mexicana recibirá el debut de Colombia el miércoles 17 de junio, cuando enfrente a Uzbekistán en el legendario Estadio Azteca, uno de los templos más importantes en la historia de los mundiales.

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Pero más allá del fútbol, la ciudad ofrece múltiples atractivos. Los viajeros podrán visitar las pirámides de Teotihuacán, la Basílica de Guadalupe y Tlatelolco en una sola jornada cargada de historia. También destaca el Bosque de Chapultepec, hogar del Castillo de Chapultepec y del Museo Nacional de Antropología.

Para quienes prefieren un ambiente bohemio y artístico, el barrio de Coyoacán y la Casa Azul de Frida Kahlo son parada obligada. Y si se busca una experiencia tradicional, navegar en trajinera por Xochimilco suma color y música al itinerario.

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Rumbo a Guadalajara

Tras el debut, la hinchada podrá desplazarse hacia Guadalajara para el segundo encuentro de Colombia, programado para el martes 23 de junio frente a República del Congo en el Estadio Akron.

El trayecto entre ambas ciudades puede hacerse en avión, con vuelos de aproximadamente una hora, o por carretera, en rutas de seis a nueve horas dependiendo del medio de transporte elegido.

Guadalajara: tradición mexicana y sabor mundialista

La segunda sede tricolor ofrecerá un ambiente distinto, más relajado y profundamente ligado a las tradiciones de Jalisco. El centro histórico de Guadalajara y el barrio de Tlaquepaque son ideales para recorrer plazas, mercados artesanales y restaurantes típicos.

Además, ningún paso por la ciudad estaría completo sin una excursión a los campos agaveros y destilerías de tequila, símbolo mundial de México. Para quienes buscan descanso antes del partido, el lago de Chapala y el pintoresco pueblo de Ajijic aparecen como opciones perfectas.

Un Mundial para viajar y disfrutar

Especialistas en turismo señalan que esta Copa del Mundo representa una oportunidad única para los latinoamericanos, al contar con destinos cercanos, mejor conectividad y costos más accesibles que otras ediciones recientes.

Así, seguir a Colombia en México podría convertirse en mucho más que una aventura deportiva: una ruta llena de cultura, fiesta y recuerdos inolvidables. Porque en 2026, la pasión por la tricolor también se vivirá viajando.