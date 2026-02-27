Córdoba es símbolo de resiliencia. Así lo ha demostrado en las últimas semanas luego de que el departamento resultara gravemente afectado por la crisis climática que se desató en distintas regiones del país por cuenta del frente frío y otros fenómenos que incrementaron las lluvias. Pero no es esto lo que quieren visibilizar los cordobeses.

Córdoba es ganadería, es riqueza agropecuaria, es identidad caribeña, pero también es turismo. Precisamente por esto es que el departamento es invitado especial de Anato, la vitrina turística más importante del sector.

Su presencia en el evento permite visibilizar la riqueza cultural del departamento, promover la estrategia gastronómica Sazón Córdoba y destacar productos turísticos estratégicos, entre ellos las rutas turísticas del municipio de Tierralta.

Al respecto, Lina Vera, gerente del Clúster de Turismo de Córdoba, explicó en EL HERALDO que gracias al potencial turístico del departamento, este tuvo cifras positiva en cuanto a llegadas nacionales, internacionales y un aumento de los operadores y las agencias de viajes del departamento.

Cortesía John Mikan - 3comunicacionesco

Sin embargo, la dificultad de la emergencia climática fue un eneorme reto para el departamento.

“Tenemos muchos empresarios y territorios afectados, pero rescatamos también lo positivo de cómo nosotros los cordobeses estamos sacando esa fuerza para poder salir y vemos en la Feria Turística de Anato una oportunidad para poder potencializar las rutas que no tienen afectaciones. Por ejemplo, Tierra Alta está muy afectado. En Tierra Alta tenemos actualmente cinco rutas, de las cuales ya pueden estar operando tres (...) es ver cómo podemos comenzar en una fase de reactivación económica muy temprana, porque entendemos que el proceso que va a llevar Córdoba para la recuperación va a ser lento, pero tenemos que apostarle a nuestros empresarios y poder rescatar lo que tenemos”, indicó Lina Vera.

En ese sentido destacó la pujanza de los emprendedores y su empoderamiento por visibilizar el territorio cordobés “para poder seguir adelante en un proceso de reactivación económica, poder rescatar todas las acciones. Por lo menos acá actualmente tenemos al municipio de Lorica que está afectado por las inundaciones, pero allí hay actividades que se pueden resaltar”.

“Más allá de las coyunturas climáticas, Córdoba conserva una oferta turística sólida y diversa. El turismo en el departamento no se detiene; por el contrario, se consolida como un motor de desarrollo, bienestar y recuperación económica para muchas comunidades”, añadió.

Córdoba, más allá que un destino de la región Caribe

Cuando pensamos en un destino de la región Caribe para pasar algunos días de descanso contemplamos algún lugar que tenga los tres componentes básicos: playa, brisa y mar. Pero Córdoba es mucho más que eso. Es tradición, cultura, gastronomía, naturaleza, etc.

Cortesía John Mikan - 3comunicacionesco

Precisamente, Vera destaca que se está rescatando el turismo cultural de Córdoba: “Nosotros vemos la potencialidad que tiene Córdoba (...) le estamos apostando a mirar la tradición cordobesa, a rescatar la parte gastronómica. Tenemos un evento que hacemos desde Cámara de Comercio de Montería en el mes de septiembre, se llama Sazón Córdoba (...) Tenemos municipios también en crecimiento como Lorica”, indicó.