Llegó la temporada decembrina y los turistas están en búsqueda de hospedajes para viajar con seguridad dentro y fuera de Colombia.

Según datos de Booking.com., la búsqueda de alojamientos en Colombia por viajeros del exterior creció un 20 %, convirtiéndose en el tercer destino más buscado de Latinoamérica. Este marcado repunte, es impulsado tanto por nacionales como por visitantes extranjeros.

Para el periodo del 22 al 26 de diciembre, los destinos más buscados por colombianos incluyen a Cartagena, San Andrés, Medellín, Cali y Bogotá. Ese interés combina tanto quienes desean playas y climas cálidos, como quienes optan por ciudades con oferta cultural y urbana.

Entre las opciones más solicitadas en el extranjero figuran: Punta Cana (12,2 %), Nueva York (31,5 %), Madrid (11,3 %), Orlando (39,1 % ) y Miami (2,5 %). Esto sugiere que muchos viajeros buscan cambiar el clima tropical por experiencias culturales, urbanas, o vacaciones de playa fuera del país.

Para el fin de año – del 28 de diciembre al 1 de enero –, cambian un poco las preferencias: en destinos nacionales, cierran con buena demanda Cartagena (14,4 %), Medellín (19,12 %), Coveñas (16,3 %) , Cali (50,1 %) y Bogotá (15,9 %).

En el ámbito internacional, resaltan destinos como Nueva York (45,9 %), Río de Janeiro (114,5 %), Madrid (19,1 %) y Orlando (42,7 %).

Según la plataforma de viajes, para el fin de año, las ciudades colombianas más solicitadas por visitantes internacionales son Cartagena (24 %), Medellín (29,9 %), Bogotá (20,1 %), San Andrés (13,2 %) y Cali (41 %).