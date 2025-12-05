Colombia es un país privilegiado al contar con salida a dos océanos: el Atlántico y el Pacífico, lo que también le otorga paisajes diversos tropicales. Sus playas son los atractivos más grandes de las costas que bordean estos dos océanos.

El Caribe cuenta con salidas al mar en Bolívar, con su Cartagena insignia, una de las ciudades más visitadas por extranjeros; La Guajira con su mezcla entre desierto y mar; en Atlántico con sus olas perfectas para todo tipo de deportes acuáticos; en Magdalena con el mar al lado de las frondosas montañas verdes; y en Sucre con sus rincones de ensueño.

Por su parte, el Pacífico muestra una belleza muy distinta aunque igual de tropical que el norte colombiano. El toque selvático de esta parte del país brinda al turista una conexión distinta con el mar.

En estas dos regiones se encumbran destinos reiterados: Palomino (La Guajira), Islas del Rosario (Bolívar), el Parque Tayrona (Magdalena), Tolú (Sucre), Puerto Colombia (Atlántico), Nuquí (Chocó), Bahía Solano (Chocó) o Malpelo (Valle del Cauca); pero hay otros no tan visitados y no tan conocidos e igual de exóticos que el resto.

Playas de Necoclí (Antioquia)

Necoclí es un pueblo en Antioquia conocido por su atmósfera tranquila, hermosas playas y vibrante cultura local. Es el escape perfecto para los viajeros que buscan aventura, relajación y un auténtico sabor de la vida caribeña, según reseña Marca País.

El principal atractivo de este rincón antioqueño son sus playas de arenas doradas y aguas cristalinas, lo que la convierte en un lugar ideal para tomar el sol, nadar y practicar deportes de playa. La costa está bordeada de palmeras, proporcionando un telón de fondo sereno para un día de relajación.

Pero hay dos playas en específicas que se caracterizan por su tranquilidad, ideal para aquellos que quieren escapar de la rutina evadiendo las grandes concentraciones. Esas son Playas de La Miel y la Playa de San Juan, allí los visitantes pueden explorar los impresionantes alrededores naturales, incluidos manglares y exuberantes bosques tropicales, donde se pueden observar diversas especies de aves y vida marina.

Playa Cinto (Magdalena)

Lugares de ensueño en el Parque Tayrona hay de sobra. Uno de ellos es playa Cinto, donde el azul del cielo despejado se refleja en el espejo del agua, en calma como una piscina, que remoja la arena casi amarilla de la playa. El espectáculo de paz lo completan el verde de la vegetación, la brisa suave que sopla del Caribe y el silencio.

Playa Cinto se ubica en esta reserva natural que fue escogida por NatGeo Traveler como uno de los 20 destinos de naturaleza a visitar en el 2012, y se conforma por 15.000 coloridas hectáreas de las cuales 3.000 son de área marina. Es hábitat de miles de especies coloridas que se distribuyen en diferentes pisos térmicos que van desde el nivel del mar hasta alturas de 5.775 metros. Así las cosas el paisaje no solo será playa, brisa y palmeras, también podrá disfrutar de la espesa biodiversidad de fauna y flora que se encontrará a medida que se adentre en este parque nacional.

Playa Punta Brava (Bolívar)

Cartagena es visitada por cientos de miles de turistas cada semana y no es para menos sus calles coloniales, sus casas coloridas, adornadas con trinitarias y sus playas cristalinas la vuelven el destino ideal para el turismo, por eso no es raro toparse con playas atestadas de gente por doquier.

Sin embargo, existe una playa no muy conocida ubicada en el Parque Nacional Natural Corales de Rosario y San Bernardo, recibe el nombre de Punta Brava a donde se puede llegar desde el Muelle de la Bodeguita, en un trayecto que dura menos de una. Allí se puede practicar snorkel en los corales cercanos y caminar por los senderos en la vegetación.

Pese a estar cerca de en una zona muy concurrida, Punta Brava es un espacio alejado del bullicio de la ciudad y de las otras playas.