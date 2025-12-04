No se olvida de sus orígenes. Luis Díaz sigue teniendo sus glóbulos rojos y blancos. Su ADN continúa siendo tan juniorista como siempre y no se cree de ‘sangre azul’ por más de que esté en la élite del fútbol mundial y siendo estrella de un gigante como el Bayern Munich.

Precisamente el club alemán, en sus cuentas oficiales de habla hispana en redes sociales, compartió un emotivo video del delantero colombiano mostrando su lado más amable, grato y tiburón.

En la grabación, ‘Lucho’ aparece retirándose rumbo al camerino tras disputar el partido que el Bayern Múnich le ganó de visitante al Unión Berlín por marcador 3-2. En medio de varios aficionados que lo saludaban y gritaban su nombre, el guajiro escuchó que le hablaban en español y con acento muy familiar. Además le mostraron una camiseta a la que no se pudo resistir, la de Junior, el equipo de sus amores, el que lo vio nacer en el fútbol de primera división tras su debut profesional en el Barranquilla FC (en la Primera B).

“Nos quedó claro que para Luchito hay amores que no se olvidan”, publicó el Bayern en el video, en el cual eriqueteó la cuenta oficial del conjunto tiburón.

El post generó gran repercusión, especialmente entre seguidores barranquilleros y colombianos en general.

El video termina con el fanático rojiblanco feliz y orgulloso, gritándole a Luchito: “¡Te amo, Lucho! ¡Te amo! ¡Gracias!”.

Con esta acción, el club bávaro no solo celebra su desempeño en la cancha —donde Díaz ha destacado con goles y asistencias desde su llegada— sino que también pone de relieve su conexión con las raíces del jugador, su humildad y su sensibilidad con los hinchas.

La publicación se suma a un historial reciente de gestos del Bayern de acercamiento hacia Díaz y su entorno: previamente, el equipo compartió un video celebrando el cumpleaños de su padre, mostrando así un interés mediático en integrar a su nuevo refuerzo en la comunidad del club de forma más personal.

Para muchos aficionados, especialmente en Colombia, el reconocimiento público del Bayern representa un reconocimiento simbólico a la trayectoria de ‘Lucho’, desde su paso por el Junior, hasta su actual rol protagónico en Europa.