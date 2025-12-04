Se quiere meter presión. América de Cali confirmó que solicitó de manera formal la designación de un veedor arbitral para el partido frente al Junior, este jueves, a partir de las 8:35 p. m., correspondiente a la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga II 2025, encuentro que puede ser determinante en la lucha por un cupo en la final.

Lea: “Hoy vamos a ganar, olvídense de otra consideración ¡Ganamos!”: Fuad Char invita a soñar con una final para Junior

La solicitud fue anunciada a través de un comunicado oficial emitido por el club escarlata, en el que se explica que la medida busca “fortalecer los mecanismos de acompañamiento institucional y garantizar el cumplimiento de los protocolos arbitrales” en esta fase definitiva del campeonato.

De acuerdo con el documento, la directiva americana fundamentó su petición en las “reiteradas situaciones arbitrales registradas” a lo largo del actual torneo, reafirmando su compromiso con la transparencia y la integridad de la competencia.

Lea: Junior vs. América: con fe, alma y corazón

Aunque la institución expresó su respeto por las autoridades arbitrales y las entidades rectoras del fútbol colombiano, también dejó clara su preocupación por la necesidad de reforzar los procesos de designación de los jueces en instancias tan sensibles del campeonato.

América enfatizó que los cuadrangulares semifinales exigen equipos arbitrales con “experiencia y solvencia técnica”, al tratarse de partidos de alta exigencia competitiva y emocional, en los que cualquier decisión puede incidir de manera directa en el desenlace del torneo.

Lea: ¿Nos vamos a Cartagena?... Junior busca sede para los partidos internacionales de 2026

En el comunicado, el club vallecaucano subrayó que su intención no es controvertir decisiones específicas, sino contribuir a que el juego se desarrolle bajo criterios de equidad y neutralidad, garantizando condiciones justas para todos los equipos involucrados en la pelea por el título.

El duelo entre Tiburones y Diablos Rojos ha sido catalogado como el más relevante de la jornada, no solo por la rivalidad entre ambos equipos, sino por su impacto directo en la tabla del cuadrangular.