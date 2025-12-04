Junior tendrá que cambiar de casa para afrontar sus compromisos internacionales en 2026. El club rojiblanco, a través de su gerente general, Héctor Fabio Báez, le reconfirmó a EL HERALDO que la ampliación del aforo y las obras de modernización que se iniciarán el 1 de enero en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez —con miras a la final de la Copa Sudamericana 2026, asignada a Barranquilla el viernes pasado—, el equipo deberá buscar una sede alterna para disputar torneos de la Conmebol.

La segunda opción natural dentro de la ciudad, el estadio Romelio Martínez, no es viable para competencias continentales. Su capacidad y su infraestructura no alcanzan los mínimos exigidos por la Conmebol, por lo que queda descartado tanto para la Copa Sudamericana como para la Copa Libertadores.

“Para competencia internacional el Romelio no está habilitado y nos tocará buscar una plaza dependiendo del tipo de torneo, si es Sudamericana o Libertadores, dentro de la Costa Caribe”, explicó Fabio Báez.

Está garantizado que Junior afrontará un torneo internacional en 2026. Ya tiene cupo en la Copa Sudamericana, pero si logra llegar a la final y se corona campeón de la Liga, jugará la Copa Libertadores.

El gerente detalló que las exigencias varían según el certamen: “La primera fase de Sudamericana pide un estadio con un aforo mínimo de 10.000 espectadores y la de Libertadores, 15.000. En el Romelio no se podría jugar ni siquiera la primera fase de la Sudamericana, y menos la de Libertadores. Ni siquiera con tribunas móviles, que además no están permitidas en torneos internacionales, sí en la Liga colombiana”.

El escenario barranquillero, recordó Báez, sí podrá utilizarse en el ámbito local, pero queda por fuera del mapa internacional.

Con ese panorama, Junior ya baraja alternativas en la Región Caribe. Ciudades cercanas como Cartagena y Santa Marta aparecen como candidatas naturales para recibir al equipo si logra su clasificación a torneos Conmebol.

YA DISPUTÓ LIBERTADORES EN CARTAGENA

Junior ya jugó en la capital de Bolívar dos partidos de la fase eliminatoria de la Copa Libertadores, ante Carabobo FC (Venezuela) y Atlético Tucumán (Argentina), en el primer semestre de 2017.

En el estadio Jaime Morón, los rojiblancos derrotaron a la escuadra venezolana por marcador de 3-0 y al club argentino por score de 1-0.

En aquella ocasión, los ‘Tiburones’ se vieron obligados a cumplir sus compromisos internacionales en ‘la Heroica’ porque se estaba realizando una sustitución de gramado en el ‘Metro’.

El entrenador de Junior en aquellos días de 2017 era el samario Alberto Gamero, que luego salió del equipo por sus malos resultados en la competencia internacional, donde lo eliminó el cuadro argentino (perdió 3-1 en la vuelta), y en la Liga.

Báez subrayó que hoy la Confederación es mucho más estricta con la llamada “licencia de clubes”, que no solo evalúa aforos, sino también camerinos, zonas mixtas, iluminación, seguridad, accesos y otros estándares operativos. “Conmebol ha ido apretando mucho más”, sostuvo, tras comentar que ha visto estadios en Sudamérica con instalaciones precarias que hoy difícilmente pasarían los filtros actuales.

El traslado forzado será un reto logístico y deportivo para el cuadro rojiblanco, que perderá el respaldo directo de su afición su habitual afición.