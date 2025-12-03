Faltó José Enamorado. Sin duda. De todas formas, Junior dijo presente en el Once Ideal de la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga II con tres de sus jugadores: el arquero Mauro Silveira, el defensa Lucas Monzón y el extremo Joel Canchimbo.

La Dimayor dio a conocer este martes una alineación de jugadores destacados de la jornada y los dos uruguayos del cuadro rojiblanco y el canterano se ganaron un lugar después de sus buenas actuaciones en el triunfo 2-1 sobre Atlético Nacional.

Silveira fue figura con intervenciones decisivas que sostuvieron al equipo y lo mantuvieron en competencia en un partido de máxima exigencia.

La línea defensiva combina solidez y presencia en el área. Carlos de las Salas, de Bucaramanga, y Yhormar Hurtado, del Deportes Tolima, se ubicaron como laterales, por su aporte en marca, pero sobre todo por su productiva proyección ofensiva.

En el centro de la zaga fueron elegidos Iván Scarpeta, de Santa Fe, y Monzón, ambos determinantes en el juego aéreo y en la decisión para encarar a los atacantes rivales.

En el mediocampo aparecieron Fabián Sambueza, de Atlético Bucaramanga, que está volando y jugando mejor que en sus años mozos. Volvió a ser el cerebro de su equipo.

Al argentino lo acompañan Baldomero Perlaza, del Medellín, que se consolidó como el equilibrio entre recuperación e inicio de juego, y Josen Escobar, del América de Cali, quien aportó despliegue, dinámica y llegada al área rival.

La ofensiva fue encabezada por el también argentino y búcaro Luciano Pons, actual goleador del torneo.

En los costados lo acompañan Canchimbo, con su pimienta y oportunismo, y Adrián Parra, del Deportes Tolima, con potencia y velocidad.

Los dos desequilibraron y tuvieron participación directa en las acciones cruciales de sus equipos. Canchimbo anotó un gol y asistió para el segundo.