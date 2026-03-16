Alfredo Arias llegó tranquilo. Sabía que era injusto que Junior no saliera con la victoria ante Fortaleza y por eso resaltó todo la actitud de los jugadores y la hinchada en el triunfo 2-1 en el estadio Romelio Martínez.

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“Este partido lo ganaron los jugadores, que fueron valientes. Y el apoyo de nuestra hinchada, que siguieron alentando cuando era fácil hoy mostrarse inconforme. Dieron la misma muestra del semestre pasado, que en los momentos difíciles nos apoyaron. Era muy injusto el resultado que se estaba dando. Una jugada desafortunada que nos empatan, todo el partido insistiendo. Tuvimos jugadas para definirlo, la pelota no entraba. Como no lo he hecho antes, no voy a caer en analizar los fallos, pero eso también era injusto. Era importante ganar, se ganó. El semestre anterior nos pasó lo mismo y el equipo respondió. Tenemos que seguir en esta senda de humildad, que no nos sobra nada y que vamos a ir por el título”, destacó en rueda de prensa.

El técnico uruguayo también se refirió a la ansiedad que por momentos mostró su equipo, especialmente tras el empate del conjunto capitalino, algo que atribuyó tanto a la presión del entorno como al deseo de conseguir el resultado.

“A veces en vez de jugar rápidos jugamos apurados. Y en vez de profundizar la tiramos. La gente llama ansiedad eso, pero es propio de la ansiedad que tiene la gente acá en Junior. Desde que llegué dije que vamos a salir a atacar. A mí me preocuparía si no creáramos ocasiones de gol. Sí es verdad que a veces los nervios y la ansiedad nos hacen perder precisión. En la confección del equipo se buscó perder eso con Teo y Muriel. El empate de ellos nos volvió a poner en nerviosismo, que es lógico. Lo bueno es que creo que se hizo justicia y el partido que merecíamos ganar lo ganamos”, manifestó.

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El orientador explicó además que, ante el contexto del partido y el empate rival, el equipo se vio obligado a arriesgar más en la parte final, lo que lo llevó a apostar por un banco de suplentes con vocación ofensiva.

“En este juego se tiene que elegir a veces. Al principio del partido se puede asociar, tener paciencia. Cuando uno viene de dos partidos que no ganas de local y te empatan por una mano totalmente fortuita, tienes que salir a quemar las naves. Allá adentro tienes que ir para adelante. Si no hubiésemos ido para adelante, no hubiésemos creado las chances. La confección del banco de suplentes yo pensaba que podía pasar algo así. Había muchos delanteros en el banco y los puse a todos. Quiero pensar que eso nos ayudó a ir al frente y terminar empatando”, destacó.

El entrenador rojiblanco reconoció que su onceno aún tiene mucho por mejorar, aunque confía en que esta victoria pueda marcar un punto de inflexión para lo que viene.

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“Yo pocas veces he visto equipos perfectos. El juego aparte es parte del caos, desorden y por eso este juego es tan maravilloso e impredecible. Nosotros tenemos que mejorar mucho, lejos estamos de la perfección. Es difícil hacerlo cuando no logras hilvanar resultados. Lo primero que vemos en esta película es el resultado y así se analiza, así se juzga y así terminas arriba o abajo. El semestre pasado estuvimos en esta situación y los muchachos y la hinchada respondieron. Ojalá que este sea el punto de partida para ir hacia arriba. Estos jugadores y esta hinchada merecen pelear el campeonato”, enfatizó.

Por último, Alfredo Arias aclaró que varias de las modificaciones realizadas durante el encuentro no obedecieron únicamente a ajustes tácticos, sino también a inconvenientes físicos.

“Los cambios no fueron muchos tácticos, fueron varios por lesión. Siempre se trata de entrenar los ofensivo y defensivo. Lo defensivo a veces no tiene que ver si entrenas la defensa, sino de ver si los atacantes presionan bien, si los volantes llegan bien. Esta película ya la vivimos, vamos a tratar al mismo destino”, concluyó.