En el templo del vallenato, como también es conocido el parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’, de Valledupar, hizo presencia Elder Dayán Díaz, para anunciar de manera oficial a su nuevo acordeonero Carlos Rueda. Fue así como la tarima Nicolás ‘Colacho’ Mendoza, se iluminó y ambos artista se mostraron ante los diferentes medios de comunicación que fueron citados.

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Carlos Rueda quien viene de hacer fórmula musical con Haffit David, interpretó el acordeón versionando el estilo tradicional del vallenato con las notas actuales, que quieren ser escuchadas principalmente por el público juvenil.

Así ambos artistas iniciaron la interpretación de la canción ‘Ganó el folclor’, una composición de Roberto Calderón, y que fue grabada por Diomedes Díaz, en 1988, en su segunda unión con el acordeonero Juancho Rois.

Durante la canción, Elder Dayán hacía referencia a esta nueva unión con Carlos Rueda, ‘Que canten es la que la gente quiere, que toquen, que toquen Elder y Carlos Rueda’.

Esta dupla del vallenato, según contaron sus propios protagonista llegó en un momento preciso en la que Elder Dayán busca llegar a un público más actualizado, asegurando que no dejará al lado la esencia pura de este folclor que heredó de su padre Diomedes Díaz, el ‘Cacique de la Junta’.

Refirió que al igual que Carlos Rueda son oriundos de Fundación, Magdalena, y que desde hace varios años venían con ‘coqueteo’, musical, pero fue en este momento y previo al 59 Festival de la Leyenda Vallenata que se consolidaron las conversiones.

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“Con mi compadre Carlos nos conocemos hace muchos años, el coqueteo siempre estuvo, incluso antes de la fama porque ambos comenzamos en la música a muy temprana edad en Fundación y muchas partes más del país. Incluso en mi anterior álbum está la canción ‘Noche de pecado’, compuesta por Carlos Rueda”, dijo Elder Dayán.

Ruega que Dios les de la inteligencia para que esta unión se consolide y crezca en el género vallenato.

“Con esta unión queremos hacer muchas cosas que sean de relevancia para el folclor vallenato y de manera muy positiva, crear cosas nuevas que le gusten al público. En una agrupación quien también reconoce al acordeonero es el bajista, le conoce los andantes, los sabores y mi compadre Elkin Martínez, a quien también le doy la bienvenida fue el idóneo que escogimos para él y con Carlos ya llevamos una cantidad de ensayos y vienen muchos más porque queremos dar un buen sonido”, dijo ‘el cantor’, como es también conocido Elder Dayán.

Además a la agrupación llegó el ingeniero de sonido Ángel Daza para crear un estilo y sonido que identifique la fórmula Elder Dayán y Carlos Rueda, “hay que tocarle a la pelaera y también cantarle a esas personas que ven en mí una referencia del hijo de Diomedes”.

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Los artistas aseguraron que están en el proceso de ensayos arduos y extensos para tener la comunicación y sinergia necesaria para estar en tarima, buscando la perfección y desde ya iniciaron la búsqueda de canciones para la grabación de un álbum musical, sin descartar que esté listo antes de que finalice este año, con un estilo de vallenato moderno y sonido de concierto.

Milagro Sánchez La unión de estos artistas del genero vallenato fue oficializada en el parque de la Leyenda Vallenata.

“Yo me he caracterizado por trabajar de la misma forma y alimentado la forma de tocar, mi sueño más grande es tener mi identidad y mi forma de tocar acordeón, que puedan escuchar un acordeón y que digan parece que toca Carlos Rueda, eso vengo a aportarle a Elder mi talento y consolidarle mi sonido, respetar sonidos también porque él viene de tres uniones muy exitosas en la que hizo mucha música, pero quiero alimentar ese sonido con mi propia esencia”, dijo Carlos Rueda.

Por ahora y hasta el 4 de abril tanto Elder Dayán como Carlos Rueda cumplirán compromisos con sus antiguos compañeros, como Lucas Dangond y Hafitt David, para luego entrar de lleno en lo que juntos harán y consolidarán en el vallenato.

Finalmente, el intérprete de ‘Reina Guajira’, y del homenaje al Binomio de Oro, manifestó que la separación con Lucas Dangond se debió a la finalización de un ciclo, en el cual ambos aprendieron y aportaron a las carreras musicales.