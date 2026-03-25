Envuelta en costales, amarrada de pies y manos, y en avanzado estado de descomposición, fue hallada una mujer en el municipio de Manaure, Cesar, lo cual ha causado consternación en la comunidad, al indicar que se considera un pueblo tranquilo que diariamente atrae a turistas y poco suceden estos casos.

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La víctima fue identificada como Yeniber Emilia Sosa González, de nacionalidad venezolana, quien era reconocida como una habitante de calle, presuntamente ligada al consumo de estupefacientes.

El caso se presentó el pasado martes, y la comunidad dio aviso a la Policía Nacional. Los uniformados de manera preliminar señalaron que por el avanzado estado de descomposición no lograron evidenciar las causas de la muerte.

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En el sitio del hallazgo además de verificar el caso, localizaron a testigos y realizaron entrevistas informales para recopilar información de la investigación.