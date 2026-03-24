Los fuelles del acordeón se abrirán en Brasil. La embajada de Colombia en Brasil cursó invitación a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata para que este 25 de marzo de 2026 en el Teatro Plinio Marcos de Brasilia D.F., realice un conversatorio exponga lo referente al origen, desarrollo e internacionalización de la música vallenata, desde el punto de vista de la Provincia como epicentro del canto vallenato.

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Al respecto se señala. “La embajada de Colombia en Brasil invita a una noche especial que celebra el vallenato, expresión autentica de nuestra identidad musical declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Será una experiencia única unida al acordeón, la caja, la guacharaca, el canto y el Festival de la Leyenda Vallenata”.

En este intercambio cultural, folclórico y musical donde estarán presentes el presidente y vicepresidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araújo y Efraín Quintero Molina, respectivamente, se ampliarán diversos conocimientos teniendo como gran referente al Festival de la Leyenda Vallenata, cuya creación fue en el año 1968 comenzando con nueve acordeoneros y a la fecha suman más de 254, entre acordeoneros y acordeoneras. A lo anterior, se le agregan concursantes de distintas categorías como canción vallenata inédita, piqueria y grupos de piloneras.

“Queremos agradecer a la embajada de Colombia en Brasil por abrirnos este espacio para contar muestra experiencia que ha sido exitosa constituyéndose en el más significativo aporte para Valledupar y el país, hasta llegar a traspasar fronteras. La idea es llevar el mejor mensaje de Colombia que tiene una inmensa fortaleza en la música vallenata”, expresó Rodolfo Molina Araújo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.

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De igual manera, en el conversatorio ‘La Provincia, epicentro del canto vallenato’, estará presente el actual Rey Vallenato Iván Zuleta Barros, acompañado del cajero Widinson Enrique ‘Cosita’ Arias Martínez y el guacharaquero Jaider David Daza Bolaño, quienes interpretarán los cuatro aires vallenatos: paseo, merengue, son y puya. Además, recordarán la afinidad de Brasil con Colombia, a través de un canto del maestro Rafael Escalona, titulado, ‘La brasilera’.