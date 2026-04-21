El programa de imitación más querido por la audiencia colombiana se prepara para una renovación en su mesa de jueces. Tras diez ediciones que han consolidado a ‘Yo me llamo’ como uno de los formatos más vistos del país, la producción ha decidido dar un giro hacia los sonidos autóctonos para su entrega de 2026.

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La noticia fue revelada por la propia Amparo Grisales, quien durante una entrevista en el programa matutino ‘Día a día’, despejó las dudas sobre el futuro del panel calificador.

Elder Dayán Díaz asume el reto de calificar a los imitadores en la nueva temporada

El cantante vallenato Elder Dayán Díaz, hijo del legendario Diomedes Díaz, será el encargado de ocupar la silla de jurado en la edición de 2026. El artista, nacido en Fundación, Magdalena, llega al programa con una trayectoria consolidada en el género colombiano gracias a éxitos como ‘Amantes’, ‘Modo avión’ y ‘Reina Guajira’.

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La incorporación de Elder Dayán representa un cambio generacional y de estilo dentro del grupo de expertos, siguiendo los pasos de otros grandes exponentes de la música popular y tropical que han pasado por el reality, tales como Pipe Bueno, Yeison Jiménez y Jessi Uribe.

Curiosamente, antes de dedicarse plenamente a la música y continuar el legado de su padre, el nuevo juez se desempeñó profesionalmente como contador público.

Amparo Grisales confirma la salida del cantante cubano Rey Ruiz del programa

La llegada de Elder Dayán marca el cierre del ciclo de Rey Ruiz en el concurso. El intérprete de salsa de origen cubano, quien formó parte del equipo en 2025 junto a Grisales y César Escola, no continuará en esta nueva etapa.

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Durante su paso por el programa, Ruiz destacó por compartir vivencias personales y protagonizar diversas polémicas y discusiones con sus compañeros y concursantes, dejando una huella recordada por los televidentes.

Fue la misma ‘Diva de Colombia’ quien hizo el anuncio oficial sobre el relevo en el jurado. Al referirse al proceso de aprendizaje de los participantes en la Escuela del programa, Grisales señaló: “‘Yo Me Llamo’ es para que ellos vayan a la Escuela, donde tenemos profesores maravillosos para que aprendan y les enseñen lo que nosotros con ‘El Maestro’ y ahora con Elder Dayán… Viene ahora, el hijo de Diomedes. Elder Dayán Díaz, ahí les suelto pues”.

El reality busca nuevos talentos con convocatorias abiertas para adultos y niños

Tras el éxito de la temporada anterior, donde Víctor Manuel Serna, imitador de Vicente Fernández, se coronó ganador y obtuvo un premio de $500 millones de pesos, la expectativa por las nuevas audiciones es alta. El imitador del ‘Chente’ logró superar en la gran final a personajes que representaban a Paquita la del Barrio, Gloria Estefan y Luis Alfonso.

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Para este 2026, la invitación a participar se extiende a todas las edades. Además de la categoría tradicional, se mantendrá la versión ‘Yo me llamo mini’, enfocada en la población infantil y joven.

Finalmente, Amparo Grisales aprovechó su intervención mediática para instar a los interesados a presentar sus postulaciones y buscar un lugar en las audiciones que definirán a las próximas estrellas de la imitación en Colombia.