Ya está abierta la convocatoria para participar en ‘Yo me llamo’, el programa concurso de ‘Caracol Televisión’ que busca al ‘doble perfecto’. Además, tras su éxito en el 2025, este año vuelve ‘Yo me llamo mini’ para conquistar al público más pequeño.

Lea: Estos son los estrenos imperdibles de Disney+, Netflix y HBO Max para este mes de abril

Desde el pasado lunes 6 de abril están abiertas las inscripciones virtuales para participar este 2026 en el concurso de imitación musical. La convocatoria se cierra el domingo 26 de abril a las 11:59 p. m.

Así, los expertos en encontrar dobles exactos, Amparo Grisales y el maestro César Escola, acompañados por el lobo Aurelio Cheveroni, iniciaron ya la búsqueda del mejor talento del país para imitar a sus artistas favoritos.

Amparo Grisales.

Cómo inscribirse a ‘Yo Me Llamo’ 2026

El proceso de inscripción a ‘Yo me llamo’ no requiere intermediarios y es totalmente gratuito. Solo debe ingresar a www.caracoltv.com/yomellamo y seguir los siguientes pasos:

Primero debe dar clic en la opción para la cual desea aplicar: ‘Yo me llamo’ o ‘Yo me llamo mini’.

Lea: Maitreyi Ramakrishnan se suma a la quinta temporada de ‘The Boys’ a pocas horas de su estreno

Es importante tener en cuenta que ‘Yo me llamo mini’ está dirigido a niños entre 5 y 13 años, mientras que los adultos pueden inscribirse a partir de los 18 años.

Luego debe hacer un registro con algunos datos personales como nombres, apellidos completos y correo electrónico. También creará una contraseña con la que posteriormente puede iniciar sesión.

Una vez inicie sesión, el aspirante debe llenar un formulario con datos personales, como el número de documento de identidad, ciudad en la que reside, teléfono de contacto y profesión o ocupación.

Lea: Carla Giraldo se refirió a los supuesto roces con Cristina Hurtado, ausente como presentadora en La Casa de los Famosos: “La gente se saca sola”

‘Caracol Televisión’ también le pide al interesado decir cuál es el artista al que va a imitar, detallar las canciones que tiene preparadas y suministrar dos fotografías: una del rostro y otra de cuerpo completo.

Por último, debe proporcionar dos videos: el primero consiste en una presentación, en la cual dirá su nombre completo, hablará sobre la elección de su artista y explicará por qué quiere participar en el reality.

Lea: Meryl Streep y Anna Wintour, juntas en Vogue: dieron detalles de Miranda Priestly en El diablo viste a la moda 2

En el segundo video, el aspirante debe ya realizar la imitación, teniendo en cuenta que los jurados aprecian tanto la similitud de la voz como el parecido físico.

Al completar todos los requisitos, solo resta dar clic en el botón ‘Terminar’ para oficializar la inscripción.