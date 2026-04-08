Abril será un mes de estrenos imperdibles para las diferentes plataformas de streaming como Netflix, Disney+ y HBO Max. Series y películas ideales para compartir en familia, con amigos o la pareja, ya que habrán regresos épicos y novedades que mezclan drama, animación y acción.

Leer más: “Presunta existencia de conductas reiteradas de acoso sexual y laboral”, entre los hallazgos de Mintrabajo en Caracol Televisión

Netflix por ejemplo arrasará con ‘Stranger Things: Relatos del 85′, que se estrenará en la plataforma el próximo 23 de abril. Este spin-off animado se sitúa entre las temporadas 2 y 3 de la serie original, explorando relatos inéditos del Upside Down con voces nuevas para Eleven y compañía. Esta serie ochentera viene cargada de nostalgia y terror sobrenatural.

‘Machos alfa’ también regresa con su quinta temporada, el 17 de abril. Esta comedia española sobre tres amigos en crisis existencial vuelve con más risas incómodas y sátira social. El elenco está liderado por Fernando Gil y Raúl Peña.

Asimismo, ‘Perfil falso’ se lanzará el 15 de abril. La imperdible serie colombiana de Carolina Miranda y Manuela González finaliza con venganzas y asesinatos en una luna de miel caótica, un ‘boom’ local con ecos de thriller romántico.

En cuanto a Disney+, la miniserie animada ‘Star Wars: Maul’ - Señor de las sombras, que ya se estrenó el pasado 6 de abril, es también un clásico imperdible para este mes.

La producción explora el lado oscuro del señor Sith Darth Maul post-Clone Wars, con una animación fluida; además cuenta con voces estelares del canon Star Wars.

Ver también: Gobierno de Petro presentará otra reforma tributaria ante subida de tasa de interés: “Si es necesario decretamos una nueva emergencia económica”

De igual manera, la plataforma apuesta por el universo expandido de ‘Dear Killer Nannies: criado por sicarios’, disponible desde el 1 de abril. Esta serie de 8 capítulos tiene como protagonista a Juampi, el hijo de Pablo Escobar Gaviria, un niño solitario que vive lleno de lujos y ve a su papá como un exitoso empresario y benefactor de los humildes de Medellín. Su fortuna obliga al pequeño a vivir rodeado de guardaespaldas.

Por su parte, Max, anteriormente HBO Max, debutará con ‘Euphoria’, que se estrenará el próximo 12 de abril en la plataforma, y tendrá un capítulo semanal.

Le sugerimos: Sicarios fingieron comprar un hielo para asesinar a tiros a una mujer en Baranoa

En esta trama, Sydney Sweeney, Zendaya como Rue, Hunter Schafer y Jacob Elordi saltan cinco años en el tiempo, profundizando en traumas adultos con crudeza visual de Sam Levinson.