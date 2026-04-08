Las redes sociales enloquecieron con las imágenes publicadas en la cual se encuentran juntas Miranda Priestly y Anna Wintour.

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Y es que el regreso de Miranda Priestly en la secuela de ‘El diablo viste a la moda’ no solo traerá de vuelta a uno de los personajes más icónicos del cine, sino también una versión transformada que responde a los cambios actuales de la industria.

En una entrevista publicada por Vogue y moderada por Greta Gerwig, Meryl Streep explicó cómo abordó esta nueva etapa del

Instagram voguemagazine Meryl Streep y Anna Wintour

Según explicó, le interesaba explorar el peso de tomar decisiones que afectan a muchas personas y sostener el funcionamiento de una estructura compleja.

Asimismo, Streep señaló que el contexto actual influyó directamente en su interpretación. La incertidumbre en diferentes sectores y los cambios en las instituciones la llevaron a preguntarse cómo reaccionaría Miranda Priestly ante un entorno en transformación.

Macall Polay/Cortesía (L-R): Miranda Priestly (Meryl Streep) and Andie Sachs (Anne Hathaway) in 20th Century Studios' THE DEVIL WEARS PRADA 2. Photo by Macall Polay. © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

En ese sentido, considera que la nueva película logra reflejar aspectos reales del negocio contemporáneo.

Miranda Priestly se inspiró en Anna Wintour

Para construir nuevamente a Miranda Priestly, la actriz retomó como referencia a Anna Wintour, figura clave en la industria de la moda y exeditora de Vogue.

Streep explicó que intentó imaginar cómo es asumir una responsabilidad de ese nivel, así como la curiosidad constante que implica mantenerse vigente en un entorno cambiante.

Para ella, esa capacidad de explorar nuevas ideas es fundamental para sostener una carrera a largo plazo.

“Con esta nueva entrega pensé: ¿hacia dónde van a ir? Ahora que todo se está desintegrando, que estas instituciones están siendo socavadas o explotadas de una forma en la que nadie sabe qué está pasando en el mundo en este momento, me pregunté qué iban a hacer”, dijo.

anna wintour and meryl streep on the cover of vogue’s may 2026 ‘seeing double’ issue, photographed by annie leibovitz pic.twitter.com/oxL5rzk3BE — ❦ (@saintdoII) April 7, 2026

La actriz también recurrió a distintos modelos de liderazgo, muchos de ellos masculinos. Según comentó, esto le permitió encontrar mayor libertad al momento de interpretar al personaje.

“Todos estamos haciendo nuestro trabajo de distintas maneras y en múltiples plataformas en lugar de solo una, ¿y qué tan maravilloso es eso? Estamos llegando a muchas más personas”, señaló.

Además, incluso mencionó que históricamente ha existido una tendencia a que las mujeres suavicen su presencia para no parecer amenazantes.

Para finalizar, según detalló, ahora se verá a una Miranda más segura, con una actitud intrépida y menos condicionada por la opinión de los demás.

Anna Wintour dio detalles de la transformación de la moda actualmente

En la misma conversación, Anna Wintour, exeditora jefa de Vogue Estados Unidos, habló sobre la transformación del mundo de la moda.

Recordó que en el pasado era un entorno más exclusivo, reservado para círculos reducidos. Sin embargo, actualmente considera que se ha vuelto mucho más accesible y con una influencia cultural más amplia.

Redes sociales Anna Wintour junto a Mery Streep en su personaje como Miranda Priestly

También resaltó el papel de las múltiples plataformas en la expansión del sector, permitiendo llegar a nuevas audiencias y diversificar la forma en que se presenta el contenido.

“Hoy la moda es mucho más democrática y su influencia es enorme. Es central en la cultura”, concluyó.