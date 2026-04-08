La actriz Maitreyi Ramakrishnan, de 24 años, se suma a la esperada quinta temporada de ‘The Boys’, según confirmó el medio The Wrap.

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Asimismo, el anuncio se hizo público pocas horas antes del estreno de la entrega final, programado para este miércoles 8 de abril en la plataforma.

Junto a ella, también fueron confirmados Dylan Colton y Emma Elle Patterson como parte del elenco. Los tres darán vida al grupo de superhéroes conocido como Teenage Kix: Ramakrishnan interpretará a la Condesa Crow, Colton será Jetstreak y Patterson asumirá el papel de Sheline. Además, el actor Ely Henry se une en esta temporada con el personaje de The Worm.

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Además, desde las redes sociales oficiales de la serie se dio la bienvenida a los nuevos integrantes con el mensaje.

“Vaya, vaya, vaya. Si no son los nuevos chicos del barrio. Denle una calurosa bienvenida a Dylan Colton, Emma Elle Paterson y Maitreyi Ramakrishnan como los Teenage Kix. Los conocerán mañana cuando se estrene la última temporada”.

Por su parte, la actriz compartió en su cuenta personal para todos sus seguidores: “prepárense para odiar a estos imbéciles”.

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En cuanto a la trama, esta última temporada llevará la historia a un punto crítico: el mundo está dominado por Homelander, quien ejerce su poder de forma impredecible y egocéntrica. Mientras tanto, personajes como Hughie, Mother’s Milk y Frenchie permanecen detenidos en un “Campamento de la Libertad”, y Annie intenta liderar una resistencia frente al dominio de los superhéroes. La desaparición de Kimiko y el regreso de Butcher, con un virus capaz de acabar con todos los superhéroes, desencadenarán eventos decisivos. “Es el clímax, amigos. Van a pasar cosas importantes”.

Finalmente, la quinta y última temporada de la serie llega este miércoles 8 de abril. Además, se confirmó que Ramakrishnan también hará parte de otro proyecto dentro de Prime Video.