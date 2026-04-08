El integrante de BTS, Jungkook, habló públicamente sobre la controversia generada por un gesto obsceno y algunas actitudes que tuvo durante una reciente transmisión en vivo nocturna con el grupo.

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El artista utilizó la plataforma Weverse para dirigirse a sus seguidores en la madrugada de este miércoles, donde expresó su intención de aclarar lo sucedido.

En su declaración, Jungkook inició ofreciendo disculpas a su fans los ARMY, reconociendo que algunos de sus comportamientos pudieron haber generado incomodidad entre sus seguidores.

Aunque señaló que, desde su perspectiva, no consideraba haber cometido una falta grave, admitió que este tipo de actitudes no habían sido habituales en él, lo que pudo causar sorpresa.

“Personalmente, no estoy seguro de haber hecho algo gravemente malo. Me di cuenta de que ARMY podría haberse sentido incómodo, ya que no había mostrado ese comportamiento antes. Quiero disculparme con cualquier miembro de ARMY que se haya sentido incómodo y me abstendré de hacerlo en el futuro”, dijo.

El cantante explicó que, aunque ciertos comportamientos pueden ser comunes dentro de la industria, comprendió que sus fans podrían interpretarlos de forma distinta.

Por esta razón, aseguró que evitará repetir este tipo de acciones en el futuro, mostrando disposición a aprender de la situación.

(Reupload) Jungkook's Apology over Recent Livestream Interaction with Friends:



🐰: Ah, right. I should apologize to ARMY before I go. Regarding my recent live stream... personally, I’m not really sure if I did something that wrong. But, I’m not a public figure, and people in… pic.twitter.com/il1CKwbp77 — bts memeories⁷ (@btsmemeories) April 7, 2026

Y es que el cantante mostró durante esa transmisión su dedo del medio como forma de grosería aunque él dijo que no lo hizo con esa intención.

Para finalizar básicamente reiteró que, durante la transmisión, se encontraba en un momento de alegría debido al regreso del grupo, lo que influyó en su actitud.

Además, reafirmó el cariño que siente por sus seguidores, asegurando que su intención siempre ha sido actuar con sinceridad y hacer las cosas bien.

El artista también reconoció que, como cualquier persona, puede cometer errores. En ese sentido, invitó a sus fans a señalar cualquier situación que consideren inapropiada.