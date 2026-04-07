Aunque ya dejó atrás su etapa como futbolista profesional, David Beckham continúa siendo viral en redes sociales por su condición física.

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No es para menos, pues a sus 50 años, el británico sigue mostrando un estado atlético que ha sorprendido recientemente, incluso después de haber sido portada global de Men’s Health.

El exfutbolista ha señalado que parte de este resultado está ligado a la disciplina que sostiene día a día. Beckham ha dejado claro que sus mañanas siguen una rutina estricta que no suele alterar.

En sus redes sociales ha mostrado cómo inicia el día con hábitos saludables, incluyendo la preparación de smoothies de frutos rojos como parte de su alimentación.

Asimismo, mostró que durante sus sesiones en el gimnasio de casa, el exfutbolista suele ver la popular serie Friends.

En Instagram se le observa realizando ejercicios como planchas, remo con mancuerna y levantamiento de pesas, mientras sigue episodios del programa.

Además, ha mencionado que acompaña su entrenamiento con IM8, su propia línea de suplementos nutricionales.

Hace snowboard, deporte que practica durante el invierno. Actualmente, el exfutbolista se encuentra enfocado en su rol como presidente, copropietario y fundador del Inter Miami CF, equipo que compite en la MLS.