Cartagena volverá a llenarse de cine. El próximo 14 de abril inaugurará la edición número 65 del FICCI que contará con más de 180 películas, con 55 estrenos nacionales, 42 estrenos latinoamericanos, 4 estrenos internacionales y 26 estrenos mundiales.

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Además, para celebrar esta edición especial el festival volverá a mirar a la ciudad que lo vio nacer para una inauguración a cielo abierto en el Patio de Banderas. Por ello, a poco menos de una semana que se abra el telón, Margarita Díaz Casas, su directora, habla con EL HERALDO sobre esta versión.

¿Qué representa llegar a las 65 ediciones del FICCI?

Orgullo enorme y un agradecimiento, porque este festival se ha hecho gracias a las voluntades de mucha gente. Durante toda su historia ha habido personas, entidades, amigos que han ayudado al festival. Hacer un festival no es para nada fácil. Entonces, por un lado, es como ese orgullo de no haber parado, pero si uno lo habla desde la corporación, es un agradecimiento a la gente que nos ha ayudado durante tanto tiempo y un reconocimiento sin duda y al más importante que fue nuestro querido Víctor Nieto que lo sacó adelante contra todo.

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Y justamente, para celebrar esa edición especial llevan nuevamente la inauguración a la plaza pública…

Apenas terminamos la edición anterior hicimos un pare y nos preguntamos qué vamos a hacer para los 65 años. Y lo que quisimos fue comenzar a investigar, porque el festival no tiene archivo y está repartido entre los medios de comunicación, entre las corporaciones que tienen archivos fílmicos. Nos tocó sentarnos con todo el mundo a preguntar qué había sido este festival antes, porque la nueva generación no recuerda, no lo sabe y no hay libros que te lo digan. Hablamos con el maestro Ricardo Chica y él nos contaba que este festival nació popular, porque antes de que existiera había una cultura cinéfila en Cartagena con los teatros. Tras toda esa investigación decidimos hacerle homenaje a esa ciudad cinéfila, no a la ciudad de la locación, sino a esa cultura que ya existía en Cartagena que acogió el evento durante tanto tiempo y que permitió realmente que el festival creciera. Por eso la inauguración será afuera, bajo las estrellas, como se hacía en los años 60 en el Patio de Banderas del Centro de Convenciones, con 1500 personas, en donde le decimos a todas las cartageneras y cartageneros ‘vengan que esto es suyo’.

Jeisson Gutierrez/El Heraldo

Otra de las novedades de esta edición especial es el regreso de la competencia, ¿cómo se tomó la decisión?

Se escuchó a la gente. La industria llevaba ya unos años pidiéndonos que volviéramos a la competencia, a premiar películas. Además nosotros hablamos que somos una plataforma de la promoción de talentos, los premios y el reconocimiento les funciona mucho porque los mejores jurados reconocen esa creación y eso les impulsa a tener una mejor distribución, tienen mayor posibilidad de llegar a salas. Entonces, volver a la competencia era una responsabilidad que teníamos, tanto con la industria como con el público.

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En esa misma línea, ¿cómo va Cine en los Barrios?

Maravilloso. Nosotros dejamos de ver Cine en los Barrios como ese tema de responsabilidad social en donde llevas una película para que la gente la vea, sino que entendimos que somos unos mediadores. Y claro, cuando tú llegas Cine en los Barrios con esa pantalla tan grande ahí, entiendes el valor del cine.

En enero falleció Salvo Basile, quien estuvo ligado al festival, además de nombrar el Premio India Catalina a la Trayectoria Internacional en su nombre, ¿cómo se mantendrá viva su memoria?

Los homenajes a Salvo todos se quedan cortos. Le debemos todo, si pensamos en cine en Colombia y si pensamos en cine en Cartagena. Además de institucionalizar este nombre del premio vamos a proyectar Queimada, que es muy importante también en términos cinematográficos para él, para Cartagena, para Palenque que invitamos a los palenqueros, a todos esos que participaron. Y en la clausura hacemos un homenaje a una persona que haya apoyado mucho a la corporación, como destinado al tema de la corporación, y ahí queremos esa ovación en el Teatro Adolfo Mejía, para su memoria.

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Cortesía ‘Feito Pipa’, del director Allan Deberton, será la cinta inaugural.

¿Cómo se decide que Brasil sea el país invitado?

Llevamos varios años trabajando con Brasil. Siempre vemos esa presencia de delegaciones de Brasil porque son muchas las coproducciones que se están haciendo entre Colombia y ellos. Ya después de 5 años de venir trabajando juntos hemos logrado una alianza muy sólida que nos permitió que este año ellos fueran el país invitado. Entre otras cosas, todo el éxito que ha tenido Brasil en los últimos festivales, con todas las nominaciones y con todo incluso los premios que se ganaron.

Y la película inaugural, Feito Pipa, es brasileña…

Es una película maravillosa. Cuando pensamos en la inauguración en el centro de convenciones a cielo abierto, eso también nos cambiaba todo pues vamos a tener 1500 personas, estará nuestro público especializado, pero vamos a tener mucho público general, entonces debíamos lograr un equilibrio y esta película cumple todas las características que representan a este festival. Es una historia de un niño de 12 años afrodescendiente que está en la calle, que tiene temas LGTBI. Es una película que es divertida, pero que al mismo tiempo hace reflexionar.

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Por último, ¿por qué no perderse el FICCI?

Porque la magia sucede en Cartagena por el cine. Es una cosa maravillosa ver tanta gente resistiendo, porque al final el cine sigue siendo una muestra de resistir, pero al mismo tiempo es la mejor manera de conectarse con las historias.