Por primera vez en Colombia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), celebrará una gala benéfica que reunirá música, gastronomía y solidaridad en una noche diseñada para movilizar apoyo para proteger y garantizar el regreso al colegio y el acceso a agua de los niños, niñas y adolescentes que sufrieron de la emergencia invernal en Córdoba.

Lea ‘La Argentina de Francisco’, el documental italiano que viaja a las raíces de Bergoglio

El evento se realizará el próximo 17 de abril de 2026 en el Country Club de Bogotá y contará con la participación de destacadas figuras del ámbito cultural y gastronómico del país.

La experiencia gastronómica estará a cargo del chef colombiano Álvaro Clavijo. Su propuesta culinaria, centrada en ingredientes locales y en la reinterpretación contemporánea de las tradiciones colombianas, ha llevado la gastronomía del país a los escenarios internacionales. Recientemente, su trabajo fue reconocido en los premios de The World’s 50 Best Restaurants, donde su restaurante El Chato recibió el importante reconocimiento como Mejor Restaurante de Latinoamérica, consolidando a Clavijo como uno de los chefs más influyentes de su generación.

La música de la noche estará a cargo del cantante y compositor Andrés Cepeda, uno de los artistas más queridos y respetados de la música colombiana. Con una carrera de más de tres décadas, Cepeda ha construido un repertorio que ha marcado a varias generaciones con su mezcla de pop, bolero y sonidos latinoamericanos. El artista, quien además es Embajador Nacional de UNICEF Colombia, fue recientemente galardonado en los Latin Grammy.

Aquí Aria Vega lanza ‘Cariavales’, su primera gira por Colombia

La velada será conducida por la presentadora y empresaria colombiana Laura Tobón, una de las personalidades más reconocidas de la televisión y el entretenimiento en Colombia. Con una trayectoria que combina televisión, moda y proyectos empresariales, Tobón se ha consolidado como una figura influyente en el panorama mediático del país y una voz cercana para diferentes audiencias.

Durante la velada también se realizará el estreno de un documental “Expedición 47-40, Viaje por la infancia”, a cargo de Caracol Televisión. La producción audiovisual presentará historias reales de niños, niñas y adolescentes en distintas regiones del país, visibilizando los desafíos que enfrentan y el impacto de los programas que UNICEF desarrolla en Colombia.

Generar impacto y sumar esfuerzos

“Con esta gala, queremos transmitir un mensaje claro: el sector empresarial, los líderes de opinión y los aliados estratégicos del país tienen un papel fundamental en la protección y el desarrollo de la niñez en Colombia. Cuando las empresas se comprometen con la infancia, no solo contribuyen a responder a emergencias, sino que también ayudan a construir un país más equitativo y con mayores oportunidades para todos. Esta gala es una invitación a sumar esfuerzos. A demostrar que, trabajando juntos, es posible generar impacto”, asegura Tanya Chapuisat, Representante de UNICEF en Colombia.

Además La historia de Jeffrey Katzenberg: de ser despedido de Disney a crear DreamWorks y Shrek

Esta primera gala benéfica de UNICEF en el país no solamente es un llamado a la solidaridad en Colombia, sino que también es una respuesta oportuna para contribuir con miles de niños, niñas y adolescentes afectados por la emergencia invernal en Córdoba.

Más que una cena, esta es una experiencia que despierta los sentidos y conecta corazones. La primera gala benéfica de UNICEF en Colombia será una noche extraordinaria donde la música, la gastronomía y la solidaridad se encuentran para transformar realidades y abrir caminos de esperanza para la infancia del país.

“Esta gala cena benéfica de UNICEF en Colombia crea un nuevo espacio de movilización de recursos y de compromiso del sector privado y de la sociedad con la niñez. Este tipo de eventos no solo permite recaudar fondos, sino también visibilizar las realidades que enfrentan miles de niños, niñas y adolescentes en el país, y convocar a aliados a ser parte activa de las soluciones. La gala espera consolidarse como una plataforma de movilización y compromiso a largo plazo con la niñez en Colombia”, finaliza Gustavo Ugalde, Gerente de Movilización de Recursos de UNICEF Colombia.

Lea Spotify presenta el filme del concierto exclusivo de Bad Bunny en Tokio