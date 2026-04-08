Aunque la misión Artemis II representa el regreso de astronautas a las cercanías de la Luna tras más de cinco décadas, no contempla un aterrizaje en la superficie lunar. ¿Por qué?
En vivo | Tripulantes de la misión Artemis II pierden el contacto con la Tierra al pasar por detrás de la Luna
Primer día del Artemis II orbitando la Tierra: astronautas despertaron en la nave Orión
¿Por qué la Tierra aparece con un borde brillante en las fotos reveladas por la misión Artemis II? Esto respondió la NASA
La respuesta es que esta decisión responde a una estrategia completamente distinta a la aplicada en el pasado.
A diferencia de lo ocurrido en el Apolo 11 en 1969, cuando el objetivo principal era llegar primero a la Luna, el enfoque actual de NASA está centrado en la seguridad y la preparación.
Es decir, Artemis II funcionará como un vuelo de prueba con tripulación, diseñado para evaluar el rendimiento de la nave Orión, así como los sistemas de soporte vital y las comunicaciones en el espacio profundo.
Asimismo, el programa Artemis está diseñado de forma progresiva porque Artemis I fue una misión no tripulada, Artemis II es el primer vuelo con astronautas sin alunizaje y Artemis III tiene como objetivo llevar humanos nuevamente a la superficie lunar.
Para ser más claros, la meta de la NASA no es solo regresar a la Luna de forma simbólica, sino establecer una presencia sostenida que sirva como base para futuras misiones.
Por ahora, solo queda que disfrute de todas las fotografías que han podido capturar los cuatro astronautas y esperar un descenso exitoso.