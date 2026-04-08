Aunque la misión Artemis II representa el regreso de astronautas a las cercanías de la Luna tras más de cinco décadas, no contempla un aterrizaje en la superficie lunar. ¿Por qué?

En vivo | Tripulantes de la misión Artemis II pierden el contacto con la Tierra al pasar por detrás de la Luna

Primer día del Artemis II orbitando la Tierra: astronautas despertaron en la nave Orión

¿Por qué la Tierra aparece con un borde brillante en las fotos reveladas por la misión Artemis II? Esto respondió la NASA

La respuesta es que esta decisión responde a una estrategia completamente distinta a la aplicada en el pasado.

A diferencia de lo ocurrido en el Apolo 11 en 1969, cuando el objetivo principal era llegar primero a la Luna, el enfoque actual de NASA está centrado en la seguridad y la preparación.

Cortesía/EFE Fotografía cedida por la NASA donde aparecen los integrantes de la tripulación de la misión Artemis II, los astronautas de la NASA, la especialista de misión Christina Koch (arriba i), el piloto Victor Glover (arriba d), el comandante Reid Wiseman (abajo d), el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), y el especialista de misión Jeremy Hansen (abajo i), usando gafas de protección ocular durante el eclipse solar que presenciaron el 6 de abril de 2026 en un sobrevuelo a la luna.

Es decir, Artemis II funcionará como un vuelo de prueba con tripulación, diseñado para evaluar el rendimiento de la nave Orión, así como los sistemas de soporte vital y las comunicaciones en el espacio profundo.

Asimismo, el programa Artemis está diseñado de forma progresiva porque Artemis I fue una misión no tripulada, Artemis II es el primer vuelo con astronautas sin alunizaje y Artemis III tiene como objetivo llevar humanos nuevamente a la superficie lunar.

@NASA/EFE AME839. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 06/04/2026.- Captura de video tomada de la cuenta oficial en X @NASA que muestra desde la izquierda a los astronautas; Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover saludando durante una conversación en directo desde la nave Orión de la misión Artemis II con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/ @NASA /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Para ser más claros, la meta de la NASA no es solo regresar a la Luna de forma simbólica, sino establecer una presencia sostenida que sirva como base para futuras misiones.

Por ahora, solo queda que disfrute de todas las fotografías que han podido capturar los cuatro astronautas y esperar un descenso exitoso.