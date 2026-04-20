La serie de terror ‘From’ se prepara para su desenlace. Sus creadores han confirmado que la historia concluirá con una quinta temporada, poniendo fin a uno de las series más inquietantes de los últimos años.

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Indicaron que la decisión no responde a motivos comerciales, sino a cerrar la historia en el momento adecuado y darle un final coherente. En una entrevista con The Hollywood Reporter, el creador John Griffin y los productores Jeff Pinkner y Jack Bender confirmaron que la serie ya tiene definido su final.

Hora de volver a la pesadilla.



El primer episodio de la Temporada 4 de #FROM ya está disponible en HBO Max. pic.twitter.com/eglEq78t13 — HBO Max España (@StreamMaxES) April 20, 2026

Según Griffin, la historia siempre estuvo pensada para desarrollarse en cinco temporadas. “Siempre quisimos que la historia nos dijera cuándo debía terminar”. Igualmente han indicado que no ha sido fácil cerrar el ciclo.

Incluso consideraron la posibilidad de extender la historia, pero descartaron esa opción para evitar alargarla innecesariamente. Los responsables de From adelantaron que el final traerá momentos intensos y decisiones difíciles para los personajes.

El protagonista Boyd, interpretado por Harold Perrineau, enfrentará un escenario más oscuro, en el que la supervivencia implicará sacrificios importantes.

Temporada 4 de ‘From’: la más oscura hasta ahora

La cuarta temporada se estrenó el domingo 19 de abril de 2026 en HBO Max. En plataformas como Rotten Tomatoes, la serie ha alcanzado un 100 % de aprobación en sus primeras críticas, aunque con un número limitado de reseñas.

Desde su estreno, From ha sido comparada con Lost por su estructura basada en enigmas y simbolismo. Sin embargo, la nueva temporada parece apostar por respuestas más claras y una evolución narrativa que recompensa a los espectadores.

From



The first episode is now available on HBO Max. 🎬👀 pic.twitter.com/1PYYuXe5nC — The Movie Room🎬 (@filmfacts72) April 20, 2026

Uno de los elementos más destacados de esta etapa es la aparición del llamado “Hombre de Amarillo”, una figura que intensifica el peligro dentro del misterioso pueblo.

¿Qué pasará con el pueblo de ‘From’?

Otra de las incógnitas gira en torno al set donde se desarrolla la historia, construido en Halifax. Los creadores han evitado dar detalles, dejando abierta la posibilidad de que el destino del pueblo esté ligado al final de la serie.

Fechas de estreno de los capítulos de ‘From’