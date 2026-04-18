Nadie lo vio venir. Sin embargo todos disfutaron un momentazo único en el segundo in de semana de Coachella 2026 que inició este viernes 17 de abril en Indio, California, manteniendo el mismo cartel estelar que su apertura.

La mismísima Reina del Pop, Madonna, reapareció en público y lo hizo tras ser invitada por Sabrina Carpenter.

Lea aquí: ‘Panama Latin Treasures’, el álbum que muestra la rareza musical de Rubén Blades

Sabrina Carpenter regresó como headliner del viernes, seguida por las actuaciones programadas de Justin Bieber este sábado y de la colombiana Karol G este domingo.

A pesar de repetir el lineup, esta jornada destacó por sorpresas inolvidables. Sabrina Carpenter sacudió el festival al traer como invitada especial a Madonna , un momento que se volvió viral instantáneamente en redes sociales. El impacto de su aparición fue impactante para la audiencia, especialmente tras el reciente anuncio del nuevo álbum de estudio de la Reina del Pop Confessions on a dance floor part II.

Carpenter interpretaba “Juno” hacia el final de su set. En el momento icónico de la canción, donde suele hacer la pose de “arresto”, la pista cambió al instrumental de la iconica canción “Vogue” de Madonna, y la Reina del Pop surgió desde debajo del escenario con un corsé morado, mientras toda la audiencia gritaba y se emocionaba por la llegada de la reina a escenarios con ahora un icono pop como lo es Sabrina Carpenter.

Las dos artistas recorrieron juntas la pasarela central del Empire Polo Club. Interpretaron un medley que comenzó con “Vogue” (1990), siguió con el estreno en vivo de “Bring Your Love” (nueva canción inédita de Madonna, live debut), incluyó un acapella de “Get Together” y cerró con una interpretación de ambas del éxito “Like a Prayer” (1989) de Madonna. Sabrina, vestida con un body strapless blanco cantó con la reina del pop y terminaron con esta famosa canción.

Le puede interesar: Threads actualiza su versión web y añade una nueva función

Durante el momento con Sabrina, Madonna dio un discurso emotivo. Recordó que llevaba “las mismas botas y el mismo corsé” que en 2006, habló del “full circle moment” y mencionó la luna nueva en Tauro. También bromeó sobre la altura de Sabrina y la importancia de mejorar la comunicación.