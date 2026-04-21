La escena del reguetón colombiano vive un momento de tensión. Y es que, mientras el orgullo nacional se disparó tras la histórica presentación de Karol G en el festival de Coachella 2026, una sombra de rivalidad parece haber emergido desde las plataformas digitales.

La participación de J Balvin y Ryan Castro como invitados especiales en el desierto de Indio, California, no solo consolidó el dominio del talento paisa en el extranjero, sino que también detonó una serie de reacciones que han puesto a prueba la unidad del movimiento urbano.

El pasado domingo 19 de abril de 2026, el festival de Coachella fue testigo de un hito para la música colombiana. Durante su segunda presentación, ‘La Bichota’ decidió honrar las raíces y el futuro del género en su país. Al presentar a J Balvin, lo describió como el “pionero que llevó el reguetón colombiano al mundo entero”, un gesto que fue interpretado por los asistentes y la crítica como un reconocimiento a su legado.

Por su parte, la inclusión de Ryan Castro fue presentada por la artista como el relevo generacional necesario. Karol G afirmó sobre el cantante: “Con él viene alguien que representa también el reguetón colombiano, la nueva era familia…”. Esta colaboración tripartita generó un ambiente de euforia colectiva, celebrando lo que muchos denominaron el “Colombia Gang”.

Las indirectas de Blessd hacia las palabras de Karol G sobre Ryan Castro y J Balvin

Sin embargo, el clima de celebración se vio interrumpido por una publicación en Instagram de Blessd. El artista, quien actualmente se encuentra realizando una gira con llenos totales por Estados Unidos, compartió un mensaje que muchos internautas interpretaron como una indirecta hacia el éxito de sus colegas en el festival californiano.

“De buena el que diga que yo no soy el futuro de Colombia, el más pegado, el que llena más en Colombia, el que está en todos los charts, el que tiene toda la gira sold es porque tiene rabia”, escribió ‘El Bendito’.

Estas palabras encendieron los rumores en redes sociales, especialmente porque Blessd ha mantenido diferencias previas con figuras como Feid y el mismo Ryan Castro. La falta de una mención directa no evitó que los seguidores señalaran una posible tensión entre el artista y quienes brillaron en Coachella.

Así respondió J Balvin a las indirectas de Blessd tras su presentación en Coachella

Ante el ruido mediático y las especulaciones sobre una fractura en la relación entre los artistas, J Balvin decidió romper el silencio con un mensaje de fraternidad. Lejos de alimentar la confrontación, el intérprete de Medellín utilizó sus redes oficiales para reafirmar su vínculo con Karol G y Ryan Castro, enviando un mensaje de unidad que buscó disipar cualquier rumor de envidia profesional.

En su publicación, Balvin expresó su admiración por el camino recorrido junto a sus colegas: “Lo soñamos… lo vivimos… Karol G palabras sobran ¡ya son muchos años de amistad, sigue Rompiendo! Ryan Castro, que chimba compartir momentos como estos juntos, sos un duro. COLOMBIA GANG”.

A pesar del revuelo causado, ni Blessd ni su equipo de trabajo han aclarado si el mensaje original tenía como destinatarios a los artistas presentes en Coachella. Del mismo modo, ni Karol G ni Ryan Castro han respondido de forma directa a las declaraciones de ‘El Bendito’.