Por primera vez en la historia, el elenco de ‘El Diablo viste a la Moda 2’ se reunió en el David Geffen Hall del Lincoln Center de Nueva York con motivo del estreno mundial de la película.

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Entre los miembros del reparto y el equipo de producción asistieron Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Justin Theroux, Lucy Liu, Simone Ashley, Caleb Hearon, Helen J. Shen, B.J. Novak y Patrick Brammall, el director David Frankel, la guionista y productora ejecutiva Aline Brosh McKenna, la productora Wendy Finerman, los productores ejecutivos Michael Bederman y Karen Rosenfelt, y la diseñadora de vestuario Molly Rogers.

A ellos se unieron el ícono mundial de la moda y artista musical Lady Gaga, así como invitados del mundo de la moda y la música, entre los que se encontraban Marc Jacobs, Law Roach, Brunello Cucinelli, Heidi Klum, Naomi Campbell, SIENNA SPIRO y muchos más.

‘El Diablo viste a la Moda 2’, de 20th Century Studios, se estrena exclusivamente en cines el 30 de abril.

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TheStewartofNY/Getty Images for 20th Century Studios NEW YORK, NEW YORK - APRIL 20: Meryl Streep appears onstage during the world premiere of The Devil Wears Prada 2 at Lincoln Center in New York, New York on April 20, 2026. (Photo by Mike Coppola/Getty Images for 20th Century Studios )

El evento se retransmitió en directo a través de Disney+, con una repetición completa disponible por 30 días en plataforma, con los presentadores Brad Goreski, Tefi Bessoa, Deborah Roberts y Sophie Flay, ofreciendo a los suscriptores de todo el mundo un asiento exclusivo en primera fila para este glamuroso evento.

A la espera de la secuela, los fans pueden volver a disfrutar del fenómeno de la moda original viendo ‘El Diablo viste a la Moda’ en Disney+.

Casi 20 años después de interpretar a los icónicos personajes de Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que definió a toda una generación.

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La película reúne al reparto principal original con el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna.

‘El Diablo viste a la Moda 2’ está producida por Wendy Finerman y cuenta con la producción ejecutiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna. La película se estrena exclusivamente en cines el 30 de abril de 2026.

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