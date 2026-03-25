El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, espera que su equipo llegue al lugar que alcanzó Croacia, su rival en un amistoso este jueves, en los mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, en los que los europeos fueron subcampeones y terceros, respectivamente.

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“Croacia es uno de los mejores equipos del mundo, ellos lo han mostrado al resto del mundo en las últimos dos mundiales. El entrenador (Zlatko Dalic) es genial, ha hecho un gran trabajo con el equipo”, expresó Lorenzo en una rueda de prensa, en la que agregó: “Aspiramos a llegar a la posición a la que ellos llegaron”.

Los colombianos y los croatas se enfrentarán el jueves en un amistoso en el estadio Camping World de la ciudad estadounidense de Orlando (Florida), a donde los colombianos llegan con una racha de nueve partidos sin perder, de los cuales ganaron cinco y empataron cuatro.

Además de este partido, ‘la Amarilla’ enfrentará a Francia el domingo en una doble jornada en la que, según Lorenzo, “se busca competir al más alto nivel”.

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“Son dos equipos que han terminado entre los tres primeros en los dos últimos mundiales, a lo largo del proceso hemos tratado probarnos con los grandes equipos”, añadió el seleccionador, quien recalcó: “queremos ver a qué altura aspiramos a estar en el Mundial”.

Sobre James Rodríguez, quien fue fichado por el Minnesota United para este año pero apenas ha tenido pocos minutos, Lorenzo resaltó: “Tuvo la suerte de ir a un club y ya que lo tiren a la cancha sin hacer una pretemporada”.

“Se le ve muy bien en lo físico”, añadió.

Por su parte, el técnico argentino explicó el caso de Sebastián Villa.

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“Han salido a decir que a Sebastián Villa lo cité y después lo bajé. La FIFA te obliga a 15 días antes de que empiece la fecha FIFA, bloquear al jugador. Bloquear al jugador es una citación formal de que está citado en la Selección, pero eso se confirma dos o tres días antes, con la confirmación de la lista mía que ni siquiera, el administrativo de la Federación sabe quiénes están y quiénes no”, destacó.

“Como es muy cercana la decisión mía de citar esos 26 jugadores, a lo mejor hay 50 0 60, hacer esto 15 días antes es para que el club lo tenga que liberar obligatoriamente, es un protocolo y se hace con todos. Hablé con Sebastián Villa, pienso que tiene posibilidades por el rendimiento deportivo, le dije: ‘Te voy a bloquear, pero no quiere decir que te va a llevar’ esa fue la conversación, el administrativo me dijo no tiene visa. Se les mandó hacer la visa a Juan Camilo Durán que tampoco tiene visa y a Pedro Bravo. Quiero aclarar porque todo se hace con los 55 jugadores que son bloqueados, llamé a Sebastián Villa para decirle que no iba a ser convocado, me pareció un gesto bueno para que no baje en su club”, complementó.

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Lorenzo señaló que si bien es importante el nivel que los jugadores, como James, traigan en sus clubes, este factor “no es definitivo” para garantizar que estén en el Mundial, en el que Colombia comparte el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador de una de las repescas que se disputan este mes en México.

“Hay jugadores de jugadores. Hay algunos que están instalados dentro del equipo, conocen lo que hacen y siempre han rendido en el equipo. Sin duda queremos que vengan todos de la mejor manera, pero tenemos tiempo en la previa (del Mundial) de preparar a los que ya nos conocen”, explicó el estratega.

Por último, el entrenador argentino se refirió a cómo va la preparación para la Copa del Mundo y dijo que es “difícil de evaluar y decir en qué porcentaje” está su equipo.

“Pero el grupo está muy unido, los conceptos están siendo ya conocidos, los jugadores asimilan bien lo que les pedimos y sobre todo es un grupo que tiene ganas de marcar historia, de hacer historia”, concluyó.